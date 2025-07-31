Курс на падіння: аналітики спрогнозували преспективи української економіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Курс на падіння: аналітики спрогнозували преспективи української економіки

Казна та Політика
80
Курс на падіння: аналітики спрогнозували преспективи української економіки
Курс на падіння: аналітики спрогнозували преспективи української економіки
Темпи зростання української економіки почали поступово знижуватись вже з ІІ кварталу минулого року. У І половині 2025-го окремі макроекономічні індикатори вказують не лише на зупинку зростання, а й на перехід до стадії падіння. Звісно, це можна пояснити війною та її численними наслідками.
Про це йдеться в огляді GMK Center.

Результати І півріччя

Українська економіка за низкою ключових секторів у І півріччі 2025 року показує чіткий спад. Так, показники реального сектору у січні-квітні увійшли в «мінус»:
  • Промислове виробництво — -6,1% р./р. (2024 р. — 3,6% р./р.). Єдиними точками зростання залишаються оборонно-промисловий комплекс та суміжні з ним галузі, а також виробництво, орієнтоване на внутрішній споживчий попит.
  • Будівництво — -13% р./р. (2024 р. — 15,5% р./р.). Найбільше скорочення зафіксовано у сфері будівництва інженерної інфраструктури, що стало наслідком припинення фінансування енергетичних проєктів з боку USAID.
Курс на падіння: аналітики спрогнозували преспективи української економіки
Одночасно динаміка українського ВВП поки показує лише сповільнення. За попередніми підрахунками ІЕД, в І півріччі 2025 року економіка зросла лише на 1,3% р./р. Попри невисоку динаміку, цей показник навіть перевищує темп зростання у І кварталі (0,9% р./р.), який раніше оприлюднив Держстат. Для порівняння: упродовж усього 2024 року ВВП зріс на 2,9% р./р.
Читайте також
На цьому тлі аналітики переглядають прогнози на 2025 рік. Нацбанк знизив очікування зростання ВВП до 2,1% р./р. із попередніх 3,1% р./р. Зі свого боку консенсус-прогноз (за оцінками вісьмох аналітичних центрів) показує очікування уповільнення зростання ВВП поточного року — прогнозний діапазон становить 2−2,6% р./р. із медіанним значенням 2,3% р./р. Нагадаємо, що в кінці 2024-го незалежні аналітики очікували зростання економіки поточного року на рівні 3,7% р./р.

Економічні перспективи: що далі

Аналітики GMK зазначають, що війна залишається головним чинником, що визначає економічні перспективи України. Як свідчить останній консенсус-прогноз, більшість аналітиків очікують, що активна фаза бойових дій триватиме щонайменше до кінця 2025 року. Прогнози на 2026 рік залишаються песимістичними.
«Важливо зазначити, що списувати погіршення економічної ситуації виключно на війну — некоректно, оскільки багато змінних залежать від діяльності або бездіяльності влади. Зокрема, робота уряду не створює нових точок зростання економіки на тлі того, що драйвери 2023−2024 рр. вже практично вичерпані», — наголошують експерти.
Читайте також
Нещодавно призначений Кабінет Міністрів на чолі з Юлією Свириденко презентував частину реформ, серед яких — мораторій на перевірки, аудит справ проти бізнесу, дерегуляція. Проте ключові очікування бізнесу поки не реалізуються:
  • податкова підтримка для підприємств у прифронтових регіонах;
  • валютна лібералізація;
  • доступ до фінансування та страхування ризиків.
Експерти кажуть, що жорстка монетарна політика НБУ також залишається стримувальним фактором. Облікова ставка — 15,5%, доступ до кредитів обмежений. Її зниження очікується не раніше IV кварталу 2025 року.
«Невпинно продовжують зростати тарифи державних монополій, через що вже зупиняються виробництва. З 31 липня НКРЕКП підвищила в 1,67 раза максимально дозволений рівень цін на електроенергію (прайс-кепи) для промислових споживачів в години вечірнього піку. Вищі витрати бізнесу на електроенергію ще більше посилять тиск на собівартість, що може призвести до зростання цін на товари та послуги», — фіксують аналітики.
Читайте також
Ще одне критичне питання — відшкодування ПДВ. Заборгованість перевищила 30 млрд грн, що особливо бʼє по експортно-орієнтованих галузях, зокрема ГМК. Бізнес опинився у фінансовій пастці: коштів немає, а позикове фінансування майже недоступне.
Тиск на економіку посилює й торговельний дефіцит: за І півріччя негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло до $18,3 млрд (+47,5% рік до року). За збереження тренду країна може побити рекорд 2024-го, коли дефіцит сягнув $29 млрд.
Крім того, зростають ризики скорочення міжнародної допомоги. Україна наразі має підтверджене лише $22 млрд із $35 млрд зовнішнього фінансування, необхідного у 2026 році. Партнери дедалі критичніше сприймають ситуацію з антикорупційною політикою, що може призвести до затримок у підтримці вже цьогоріч.
Читайте також
Також серйозним викликом для базових галузей економіки є введення CBAM — вуглецевого мита ЄС на імпортні товари. Його повноцінний запуск запланований на 2026 рік, однак перші обмеження почнуть діяти вже восени 2025-го. Потенційні втрати експорту — до $1,75 млрд до 2030 року, втрати бюджету — ще понад $1,3 млрд.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems