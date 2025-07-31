Курс на падіння: аналітики спрогнозували преспективи української економіки — Finance.ua

Курс на падіння: аналітики спрогнозували преспективи української економіки Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Курс на падіння: аналітики спрогнозували преспективи української економіки

Темпи зростання української економіки почали поступово знижуватись вже з ІІ кварталу минулого року. У І половині 2025-го окремі макроекономічні індикатори вказують не лише на зупинку зростання, а й на перехід до стадії падіння. Звісно, це можна пояснити війною та її численними наслідками.

Про це йдеться в огляді GMK Center.

Результати І півріччя

Українська економіка за низкою ключових секторів у І півріччі 2025 року показує чіткий спад. Так, показники реального сектору у січні-квітні увійшли в «мінус»:

Промислове виробництво — -6,1% р./р. (2024 р. — 3,6% р./р.). Єдиними точками зростання залишаються оборонно-промисловий комплекс та суміжні з ним галузі, а також виробництво, орієнтоване на внутрішній споживчий попит.

Будівництво — -13% р./р. (2024 р. — 15,5% р./р.). Найбільше скорочення зафіксовано у сфері будівництва інженерної інфраструктури, що стало наслідком припинення фінансування енергетичних проєктів з боку USAID.

Одночасно динаміка українського ВВП поки показує лише сповільнення. За попередніми підрахунками ІЕД, в І півріччі 2025 року економіка зросла лише на 1,3% р./р. Попри невисоку динаміку, цей показник навіть перевищує темп зростання у І кварталі (0,9% р./р.), який раніше оприлюднив Держстат. Для порівняння: упродовж усього 2024 року ВВП зріс на 2,9% р./р.

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На цьому тлі аналітики переглядають прогнози на 2025 рік. Нацбанк знизив очікування зростання ВВП до 2,1% р./р. із попередніх 3,1% р./р. Зі свого боку консенсус-прогноз (за оцінками вісьмох аналітичних центрів) показує очікування уповільнення зростання ВВП поточного року — прогнозний діапазон становить 2−2,6% р./р. із медіанним значенням 2,3% р./р. Нагадаємо, що в кінці 2024-го незалежні аналітики очікували зростання економіки поточного року на рівні 3,7% р./р.

Економічні перспективи: що далі

Аналітики GMK зазначають, що війна залишається головним чинником, що визначає економічні перспективи України. Як свідчить останній консенсус-прогноз, більшість аналітиків очікують, що активна фаза бойових дій триватиме щонайменше до кінця 2025 року. Прогнози на 2026 рік залишаються песимістичними.

«Важливо зазначити, що списувати погіршення економічної ситуації виключно на війну — некоректно, оскільки багато змінних залежать від діяльності або бездіяльності влади. Зокрема, робота уряду не створює нових точок зростання економіки на тлі того, що драйвери 2023−2024 рр. вже практично вичерпані», — наголошують експерти.

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Нещодавно призначений Кабінет Міністрів на чолі з Юлією Свириденко презентував частину реформ, серед яких — мораторій на перевірки, аудит справ проти бізнесу, дерегуляція. Проте ключові очікування бізнесу поки не реалізуються:

податкова підтримка для підприємств у прифронтових регіонах;

валютна лібералізація;

доступ до фінансування та страхування ризиків.

Експерти кажуть, що жорстка монетарна політика НБУ також залишається стримувальним фактором. Облікова ставка — 15,5%, доступ до кредитів обмежений. Її зниження очікується не раніше IV кварталу 2025 року.

«Невпинно продовжують зростати тарифи державних монополій, через що вже зупиняються виробництва. З 31 липня НКРЕКП підвищила в 1,67 раза максимально дозволений рівень цін на електроенергію (прайс-кепи) для промислових споживачів в години вечірнього піку. Вищі витрати бізнесу на електроенергію ще більше посилять тиск на собівартість, що може призвести до зростання цін на товари та послуги», — фіксують аналітики.

Ще одне критичне питання — відшкодування ПДВ. Заборгованість перевищила 30 млрд грн, що особливо бʼє по експортно-орієнтованих галузях, зокрема ГМК. Бізнес опинився у фінансовій пастці: коштів немає, а позикове фінансування майже недоступне.

Тиск на економіку посилює й торговельний дефіцит: за І півріччя негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло до $18,3 млрд (+47,5% рік до року). За збереження тренду країна може побити рекорд 2024-го, коли дефіцит сягнув $29 млрд.

Крім того, зростають ризики скорочення міжнародної допомоги. Україна наразі має підтверджене лише $22 млрд із $35 млрд зовнішнього фінансування, необхідного у 2026 році. Партнери дедалі критичніше сприймають ситуацію з антикорупційною політикою, що може призвести до затримок у підтримці вже цьогоріч.

Також серйозним викликом для базових галузей економіки є введення CBAM — вуглецевого мита ЄС на імпортні товари. Його повноцінний запуск запланований на 2026 рік, однак перші обмеження почнуть діяти вже восени 2025-го. Потенційні втрати експорту — до $1,75 млрд до 2030 року, втрати бюджету — ще понад $1,3 млрд.

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