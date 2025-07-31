Економіка України зросте на 3,5% у 2025: чого чекати в 2026 — Raiffeisen Bank Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

Економіка України зросте на 3,5% у 2025: чого чекати в 2026 — Raiffeisen Bank

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) оцінює, що зростання ВВП України у 2025 році складе 3,5%.

Прогнозують на 2026 рік — 4,5%.

Про це йдеться в звіті RBI за перше півріччя цього року.

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Україна

«Війна продовжує тиснути на економіку та затримувати відбудову. Хоча шанси на припинення вогню найближчим часом невеликі, триваючі та посилені обстріли цивільної та промислової інфраструктури створюють серйозні виклики для України. Крім того, центральний банк, ймовірно, залишатиметься обережним через постійний інфляційний тиск. Проте ми очікуємо зростання економіки у 2025 році за умови, що країна продовжуватиме отримувати достатню підтримку від своїх союзників», — пишуть там.

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рф

Raiffeisen Bank також висловивлись щодо економіки рф. В банку прогнозують, що ріст її ВВП складу 0,9% у 2025 році та 0,9% у 2026 році.

«Завдяки комплексним фіскальним заходам російська економіка в останні роки демонструвала стійкість, попри санкції та торговельні бар’єри. У 2025 році економіка починає виявляти дедалі більше ознак охолодження. Уповільнення приватного споживання та інвестицій стримує зростання і зменшує інфляційний тиск. Це дозволило Центральному банку росії розпочати цикл зниження процентних ставок. Проте монетарні умови, ймовірно, залишаться жорсткими протягом усього року», — заявили в банку.

Єврозона

Тут в 2025 році очікується «помірне прискорення зростання порівняно з попереднім роком». При цьому, рівень інфляції стабілізувався на позначці близько 2%.

«Очікується, що тарифи США матимуть стримуючий вплив на економіку та інфляцію. Навіть якщо ескалація тарифного питання здається малоймовірною, торговельні відносини зі США залишаються джерелом невизначеності. Оголошений Німеччиною пакет стимулів та збільшення витрат ЄС на оборону, ймовірно, сприятимуть зростанню економіки та інфляції в середньостроковій перспективі, з найбільшими ефектами, очікуваними з 2026 року», — прогнозують в банку.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року номінальний валовий внутрішній продукт України досяг ₴1,9 трлн. За даними Державної служби статистики, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року реальний ВВП збільшився лише на 0,9%. Це свідчить про збереження низьких темпів економічного зростання у країні.

Аналітики інвестиційної компанії ICU оновили свої оцінки щодо динаміки економіки на 2025 рік, знизивши прогноз зростання ВВП до 2,5%.

Однією з основних причин такого перегляду став гірший, ніж очікувалося, врожай сільськогосподарських культур. Також у звіті зазначається, що можливості для відновлення економіки залишатимуться обмеженими через дефіцит робочої сили та капіталу.

Також НБУ прогнозує економічне зростання України на 3−3,5% ВВП у 2026−2027 роках за умови покращення безпекової ситуації. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Прогнози базуються на приватних інвестиціях, споживанні та зменшенні оборонних видатків, а також пришвидшенні відбудови економіки.

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