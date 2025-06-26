Гривня тримається, ВВП зростає — що відбувалося з економікою у червні Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Гривня тримається, ВВП зростає — що відбувалося з економікою у червні

У червні макроекономічна ситуація в Україні залишалась відносно стабільною. Національний банк не змінював облікову ставку, курс гривні зберігав помірну стабільність, а промисловість демонструвала ознаки відновлення попри втрати через війну.

Про це свідчить Місячний Економічний Моніторинг України за червень 2025 року від Інституту економічних досліджень.

Монетарна політика

Національний банк України у червні залишив облікову ставку на рівні 15,5% річних, як і прогнозувалося. Це відображає стурбованість регулятора інфляційними ризикам, серед яких — атаки на енергетику, ризик нижчого врожаю, а також непевна геополітична ситуація. Через це більшість членів Комітету з монетарної політики вважають, що потенційно поточну ставку доведеться утримувати довше, ніж передбачалося.

Обмінний курс

Гривня залишалась стабільною до долара США в останні тижні, й курс коливався у вузькому проміжку в 41,4−41,6 грн за долар.

Водночас зміцнення євро на світових ринках спричинило падіння гривні до європейської валюти — курс перевищив 48 грн/євро. В ІЕД зазначають, що потенційно це може посилити інфляційний тиск.

Фахівці також фіксують, що попит на готівкову валюту дещо зріс. Інтервенції НБУ за чотири тижні, що закінчились 15 червня, склали орієнтовно 2,5 млрд дол., що дещо нижче за середній показник цього року.

У травні міжнародні резерви НБУ склали 44,5 млрд дол. порівняно з 46,7 млрд дол. у квітні. У травні Україна отримала від донорів лише щомісячний транш в 1 млрд євро від ЄС за ініціативою ERA, а Уряд також залучив 43 млн дол. у чистому вигляді від валютних ОВДП. На обслуговування зовнішнього боргу пішло 427 млн дол. Інтервенції НБУ у травні сягнули 2,2 млрд дол.

ВВП і реальний сектор

За оцінкою ІЕД у першому кварталі реальний ВВП зріс на 0,7% до показника попереднього року (дпр). Утравні його зростання пришвидшилось до 1,1% порівняно з 0,7% у квітні.

Оцінка за секторами:

У лютому та березні 2025 року добувна промисловість впала на відповідно 24,5% дпр та 19,8% дпр, що стало наслідком втрати вугільних шахт в Покровську та Селидовому, а також пошкодження видобування газу внаслідок російських обстрілів.

За оцінкою зростання реальної ВДВ у переробній промисловості у травні прискорилося до 2,4% дпр з 1,4% дпр у квітні після зниження у березні.

Крім того, у травні компанії стикалися з меншими проблемами щодо доступу до електроенергії. За оцінкою реальна ВДВ в електроенергії зросла на 3,0% дпр у квітні та 4.8% дпр в травні.

Падіння в добувній промисловості сповільнилось за оцінкою до 10.4% дпр в травні через певне відновлення видобування газу та зростання добування будівельних матеріалів.

Харчова промисловість впала на майже 10% дпр у лютому через дефіцит сировини для виробництва олії, а також повернення до сезонного виробництва цукру.

Роздрібний товарообіг у першому кварталі зріс на 4,8% дпр. При цьому, дані по оптовій торгівлі далі не оприлюднено, але експерти ІЕД припускають, що вона далі дещо скорочувалась через подальший перехід на прямі продажі та менше використання складів через їх обстріли російською армією. Тому за оцінкою зростання реальної ВДВ в торгівлі у квітні та травні становила близько 2% дпр, хоча заробітні плати продовжують стрімко зростати.

У травні ВДВ у сільському господарстві скоротилася на 2,4% дпр, зберігаючи динаміку квітня. Основна причина — зниження продукції тваринництва в домогосподарствах.

Транспорт також демонструє спад: у травні ВДВ скоротилася на 6,4% дпр. Вантажні перевезення залізницею зменшуються, діє ефект від припинення транзиту газу. Водночас спостерігається зростання в окремих підсекторах транспорту.

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