Реальний ВВП України у травні зріс на 1,1% — аналіз ІЕД — Finance.ua

Реальний ВВП України у травні зріс на 1,1% — аналіз ІЕД Сьогодні 09:14

Реальний ВВП України у травні зріс на 1,1% — аналіз ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у травні 2025 року зріс на 1,1% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року.

Про це йдеться у Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій ( ІЕД ).

«Держстат почав оприлюднювати дані про промисловість швидше, що дає нам змогу точніше оцінювати стан української економіки. Нові дані показують, що темпи зростання залишаються низькими, хоча певні позитивні сигнали вже з’являються», — зазначаютьв ІЕД.

Промисловість: поступове відновлення

У травні 2025 року зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості прискорилось до 2,4% у річному вимірі, порівняно з 1,4% у квітні. Основним драйвером стало пожвавлення внутрішнього попиту.

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У секторі електроенергії спостерігалося покращення ситуації: компанії мали кращий доступ до електроенергії. Реальна ВДВ у галузі зросла на 3% у квітні та на 4,8% у травні.

У добувній промисловості темпи падіння уповільнилися до 10,4% завдяки частковому відновленню видобутку газу та збільшенню видобутку будівельної сировини.

Торгівля: роздріб росте, опт просідає

За даними Держстату, у першому кварталі роздрібний товарообіг зріс на 4,8%. Водночас дані щодо оптової торгівлі досі не оприлюднено. Експерти ІЕД припускають, що вона продовжила скорочуватись — через перехід на прямі продажі та зменшення використання складів через обстріли рф.

Зростання реальної ВДВ в торгівлі у квітні та травні оцінюється на рівні 2% до попереднього року, хоча заробітні плати продовжують стрімко зростати.

АПК

У сільському господарстві зафіксовано спад реальної ВДВ на 2,4% у травні до попереднього року. Це відображає зниження виробництва продукції тваринництва домогосподарствами, яке не було компенсовано невеликим зростанням виробництва підприємств.

Транспорт: вплив війни та зниження транзиту

Реальна ВДВ у транспорті у травні скоротилася на 6,4% у річному вимірі. Основні фактори:

зменшення обсягів вантажоперевезень залізницею;

припинення транзиту російського газу.

Водночас в ІЕД зазначають зростання в окремих підгалузях транспорту.

За січень-травень 2025 року «Укрзалізниця» доставила до портів 22,2 млн тонн вантажів, з них 12,7 млн тонн зерна. Це на 30% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

«Скорочення залізничних перевезень відображає сезонний тренд у зменшенні продажу зернових в очікуванні нового врожаю», — пояснюють в ІЕД.

Енергетика: імпорт зростає, експорт падає

У травні імпорт електроенергії зріс на 3,6% до 198 тис. МВт*год, з них 40% надійшло з Угорщини. Водночас експорт скоротився на 41% — до 93 тис. МВт*год.

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ІЕД попереджає: дефіцит газу можливий, якщо не буде повноцінного відновлення видобутку після атак рф. Станом на середину травня в ПСГ накопичено 6,14 млрд куб. м, але це найнижчий показник за останні 11 років.

Проте у травні до сховищ було закачано 1,1 млрд куб. м газу — це на 49% більше, ніж торік. Близько 500 млн куб. м — імпорт. Середній обсяг щоденного закачування:

травень: 36 млн куб. м;

перші 16 днів червня: 45 млн куб. м.

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