Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю: що вона передбачає — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю: що вона передбачає

41
Сполучені Штати Америки погодилися на повну і всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп в своїй соцмережі Truth Social.
За його словами, угода передбачає, що Південна Корея надасть Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів для інвестицій. Крім того, Південна Корея придбає скраплений природний газ (СПГ) та інші енергетичні продукти на суму 100 мільярдів доларів.
Також країна стати великим інвестором у США. Сума інвестицій буде оголошена протягом наступних двох тижнів, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мюн прибуде до Білого дому для проведення двосторонньої зустрічі.
«Домовлено, що Південна Корея буде повністю відкрита для торгівлі зі Сполученими Штатами і прийматиме американські товари, включаючи автомобілі та вантажівки, сільськогосподарську продукцію тощо», — написав Трамп.
За його словами, мито для Південної Кореї складе 15%. А США при цьому не будуть обкладатися митом.
Додамо, що раніше адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що делегація урядовців країни перебуває у Вашингтоні, щоб укласти угоду щодо мит з США. Також уряд Південної Кореї веде переговори зі США, розробляючи пакет торговельних пропозицій та пропозицій щодо промислового співробітництва.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems