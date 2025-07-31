Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю: що вона передбачає — Finance.ua

Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю: що вона передбачає Сьогодні 16:12

Сполучені Штати Америки погодилися на повну і всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в своїй соцмережі Truth Social

За його словами, угода передбачає, що Південна Корея надасть Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів для інвестицій. Крім того, Південна Корея придбає скраплений природний газ (СПГ) та інші енергетичні продукти на суму 100 мільярдів доларів.

Також країна стати великим інвестором у США. Сума інвестицій буде оголошена протягом наступних двох тижнів, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мюн прибуде до Білого дому для проведення двосторонньої зустрічі.

«Домовлено, що Південна Корея буде повністю відкрита для торгівлі зі Сполученими Штатами і прийматиме американські товари, включаючи автомобілі та вантажівки, сільськогосподарську продукцію тощо», — написав Трамп.

За його словами, мито для Південної Кореї складе 15%. А США при цьому не будуть обкладатися митом.

Додамо, що раніше адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що делегація урядовців країни перебуває у Вашингтоні, щоб укласти угоду щодо мит з США. Також уряд Південної Кореї веде переговори зі США, розробляючи пакет торговельних пропозицій та пропозицій щодо промислового співробітництва.

УНІАН За матеріалами:

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