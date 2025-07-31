Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво

31
Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво
Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів. За відповідне рішення проголосували 272 депутати.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися новому чи змінити сферу. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля», — написала очільниця Уряду.
Серед урядових ініціатив — програма «Власна Справа» з окремим компонентом для ветеранів і родин військових, а також конкурсні програми від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.
А наступним кроком мають стати підзаконні акти, які дозволять реалізувати всі інструменти підтримки. Уряд підготує їх найближчим часом.

Що це дасть

Документ вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.
Як йдеться у поясненні Мінветеранів, закон встановлює, що ветеранське підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність або незалежна професійна діяльність, що здійснюється суб’єктами ветеранського підприємництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів, у тому числі одержання прибутку.
Читайте також
Суб’єктами ветеранського підприємництва є:
  • ветерани та ветеранки, зареєстровані як ФОП;
  • самозайняті особи або юридичні особи, де ветерани та ветеранки є власниками (володіють щонайменше 100% статутного капіталу або всі члени — ветерани та ветеранки).
Основні напрями державної політики у сфері ветеранського підприємництва, що офіційно закріплені законом:
  • запровадження податкових механізмів стимулювання ветеранського підприємництва;
  • пріоритетне залучення ветеранських підприємств до науково-технічних і соціально-економічних програм. Також ветеранським підприємствам надається перевага у постачанні продукції для державних та регіональних потреб;
  • забезпечення просування товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності на зовнішні ринки;
  • держава запроваджує програми кредитування та часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами;
  • спрощення дозвільних процедур держнагляду, отримання документів дозвільного характеру та скороченню строку проведення таких процедур;
  • впровадження механізмів сприяння та стимулювання до використання у виробництві суб’єктами ветеранського підприємництва новітніх технологій та інновацій.
Читайте також
Також законопроєкт запроваджує спеціальний режим економічної підтримки ветеранського підприємництва, що передбачає:
  • участь ветеранов-підприємців у державних та муніципальних програмах підтримки,
  • отримання субсидій, грантів,
  • доступ до пільгових умов кредитування,
  • участь у спеціалізованих тендерних процедурах.
А в прикінцевих положеннях передбачено зміни до законодавства, які зобов’язують органи місцевого самоврядування розробляти регіональні програми підтримки ветеранського підприємництва, узгоджуючи та координуючи їх із центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію політики у цій сфері.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems