Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво — Finance.ua

Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво Сьогодні 16:21

Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів. За відповідне рішення проголосували 272 депутати.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися новому чи змінити сферу. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля», — написала очільниця Уряду.

Серед урядових ініціатив — програма «Власна Справа» з окремим компонентом для ветеранів і родин військових, а також конкурсні програми від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

А наступним кроком мають стати підзаконні акти, які дозволять реалізувати всі інструменти підтримки. Уряд підготує їх найближчим часом.

Що це дасть

Документ вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях.

ветеранське підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність або незалежна професійна діяльність, що здійснюється суб’єктами ветеранського підприємництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів, у тому числі одержання прибутку. Як йдеться у поясненні Мінветеранів, закон встановлює, що— це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність або незалежна професійна діяльність, що здійснюється суб’єктами ветеранського підприємництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів, у тому числі одержання прибутку.

Суб’єктами ветеранського підприємництва є:

ветерани та ветеранки, зареєстровані як ФОП;

самозайняті особи або юридичні особи, де ветерани та ветеранки є власниками (володіють щонайменше 100% статутного капіталу або всі члени — ветерани та ветеранки).

Основні напрями державної політики у сфері ветеранського підприємництва, що офіційно закріплені законом:

запровадження податкових механізмів стимулювання ветеранського підприємництва;

пріоритетне залучення ветеранських підприємств до науково-технічних і соціально-економічних програм. Також ветеранським підприємствам надається перевага у постачанні продукції для державних та регіональних потреб;

забезпечення просування товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності на зовнішні ринки;

держава запроваджує програми кредитування та часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами;

спрощення дозвільних процедур держнагляду, отримання документів дозвільного характеру та скороченню строку проведення таких процедур;

впровадження механізмів сприяння та стимулювання до використання у виробництві суб’єктами ветеранського підприємництва новітніх технологій та інновацій.

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Також законопроєкт запроваджує спеціальний режим економічної підтримки ветеранського підприємництва, що передбачає:

участь ветеранов-підприємців у державних та муніципальних програмах підтримки,

отримання субсидій, грантів,

доступ до пільгових умов кредитування,

участь у спеціалізованих тендерних процедурах.

А в прикінцевих положеннях передбачено зміни до законодавства, які зобов’язують органи місцевого самоврядування розробляти регіональні програми підтримки ветеранського підприємництва, узгоджуючи та координуючи їх із центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію політики у цій сфері.

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