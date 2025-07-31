Лише половина українців за кордоном мають оплачувану роботу: як в Україні — дослідження — Finance.ua
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Лише половина українців за кордоном мають оплачувану роботу: як в Україні — дослідження

Особисті фінанси
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Лише половина українців за кордоном мають оплачувану роботу: як в Україні — дослідження
Лише половина українців за кордоном мають оплачувану роботу: як в Україні — дослідження
Лише половина респондентів мають оплачувану роботу (48,4% серед українців в Україні та 55,7% за кордоном).
Про це йдеться в дослідженні соціальної згуртованості, проведеного Громадянською мережею Опора навесні 2025 року.
Ще майже чверть респондентів в Україні перебувають на пенсії (20,1%).

За кордоном

Серед українців за кордоном відсотки між іншими категоріями зайнятості розподілилися більш-менш рівномірно.
Найбільша частка серед тих, хто не має оплачуваної роботи, отримують лише соціальні виплати (7,4%) або займаються домашньою роботою, доглядом за дітьми чи іншими людьми (7,3%).
Хоча респонденти, які перебувають за кордоном, мають приблизно такий самий рівень зайнятості, що й респонденти в Україні, частка респондентів з вищою або незакінченою вищою освітою в цій групі суттєво вища — 76,2% проти 58,5% серед респондентів в Україні.
Реалізація професійних навичок
Це свідчить про труднощі в реалізації їхніх професійних навичок та досвіду на закордонному ринку праці.
Також складніше знайти оплачувану роботу респондентам із загальною середньою та середньою спеціальною освітою — 28% і 38,7%, тоді як серед респондентів з вищою освітою оплачувану роботу мають 57,7%.
Найнижчий рівень працевлаштування серед респондентів з інвалідністю — лише 25,1% мають оплачувану роботу.
Який із цих варіантів найкраще описує Вашу ситуацію?УкраїнаЗа кордоном
Навчання (яке не оплачує роботодавець), включно з канікулами48,4%55,7%
Отримую лише соціальні виплати2,2%6,3%
Без роботи, але активно шукаю роботу5,5%7,4%
Без роботи, але НЕ шукаю роботу1,8%2%
Хронічно хворі або непрацездатні2,1%2%
На пенсії20,1%6,1%
Військова служба4,2%0,2%
Домашня робота, догляд за дітьми або іншими людьми6,6%7,3%
Інше1,6%6,3%
Серед респондентів, які мають статус ВПО, рівень працевлаштування дещо нижчий — 40,9% із них мають оплачувану роботу, порівняно з 49,5% серед респондентів, які не мають такого статусу. Також ВПО частіше займаються домашньою чи доглядовою працею — 10,8% проти 5,9% респондентів без статусу ВПО.
Хоч рівень працевлаштування чоловіків та жінок суттєво не відрізняється (50% і 46,9% відповідно), жінки суттєво частіше займаються домашньою доглядовою працею — 10,8% проти 1,5% серед чоловіків.

Вибрати депозит

Фінансова стійкість

Загалом опитані мають доволі низький рівень фінансової стійкості. Лише 8,4% респондентів зможуть забезпечити власні базові потреби (житло, їжа та ліки) у разі втрати основного джерела доходу незалежно від обставин, ще 9,4% зазначили, що зможуть забезпечити їх протягом понад 6 місяців.
Третина респондентів узагалі не зможуть забезпечити власні базові потреби (29,3%).
Як оцінили здатність забезпечити власні базові потреби (такі як житло, їжа, ліки) у разі втрати основного джерела доходу?УкраїнаЗа кордоном
Зможу повністю забезпечити себе незалежно від обставин8,4%13,2%
Зможу забезпечити базові потреби протягом понад 6 місяців9,4%10,3%
Зможу забезпечити базові потреби на 1−6 місяців17,0%20,9%
Зможу забезпечити базові потреби менш ніж на 1 місяць17,6%17,2%
Не зможу забезпечити базові потреби29,3%24,5%
Важко відповісти15,9%12,2%
Респонденти за кордоном частіше вказували на спроможність забезпечити свої базові потреби: варіант «незалежно від обставин» обрали 13,2% із них, варіант «понад 6 місяців» — 10,3%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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