Лише половина українців за кордоном мають оплачувану роботу: як в Україні — дослідження Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Лише половина українців за кордоном мають оплачувану роботу: як в Україні — дослідження

Лише половина респондентів мають оплачувану роботу (48,4% серед українців в Україні та 55,7% за кордоном).

Про це йдеться в дослідженні соціальної згуртованості, проведеного Громадянською мережею Опора навесні 2025 року.

Ще майже чверть респондентів в Україні перебувають на пенсії (20,1%).

За кордоном

Серед українців за кордоном відсотки між іншими категоріями зайнятості розподілилися більш-менш рівномірно.

Найбільша частка серед тих, хто не має оплачуваної роботи, отримують лише соціальні виплати (7,4%) або займаються домашньою роботою, доглядом за дітьми чи іншими людьми (7,3%).

Хоча респонденти, які перебувають за кордоном, мають приблизно такий самий рівень зайнятості, що й респонденти в Україні, частка респондентів з вищою або незакінченою вищою освітою в цій групі суттєво вища — 76,2% проти 58,5% серед респондентів в Україні.

Реалізація професійних навичок

Це свідчить про труднощі в реалізації їхніх професійних навичок та досвіду на закордонному ринку праці.

Також складніше знайти оплачувану роботу респондентам із загальною середньою та середньою спеціальною освітою — 28% і 38,7%, тоді як серед респондентів з вищою освітою оплачувану роботу мають 57,7%.

Найнижчий рівень працевлаштування серед респондентів з інвалідністю — лише 25,1% мають оплачувану роботу.

Який із цих варіантів найкраще описує Вашу ситуацію? Україна За кордоном Навчання (яке не оплачує роботодавець), включно з канікулами 48,4% 55,7% Отримую лише соціальні виплати 2,2% 6,3% Без роботи, але активно шукаю роботу 5,5% 7,4% Без роботи, але НЕ шукаю роботу 1,8% 2% Хронічно хворі або непрацездатні 2,1% 2% На пенсії 20,1% 6,1% Військова служба 4,2% 0,2% Домашня робота, догляд за дітьми або іншими людьми 6,6% 7,3% Інше 1,6% 6,3%

Серед респондентів, які мають статус ВПО, рівень працевлаштування дещо нижчий — 40,9% із них мають оплачувану роботу, порівняно з 49,5% серед респондентів, які не мають такого статусу. Також ВПО частіше займаються домашньою чи доглядовою працею — 10,8% проти 5,9% респондентів без статусу ВПО.

Хоч рівень працевлаштування чоловіків та жінок суттєво не відрізняється (50% і 46,9% відповідно), жінки суттєво частіше займаються домашньою доглядовою працею — 10,8% проти 1,5% серед чоловіків.

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Фінансова стійкість

Загалом опитані мають доволі низький рівень фінансової стійкості. Лише 8,4% респондентів зможуть забезпечити власні базові потреби (житло, їжа та ліки) у разі втрати основного джерела доходу незалежно від обставин, ще 9,4% зазначили, що зможуть забезпечити їх протягом понад 6 місяців.

Третина респондентів узагалі не зможуть забезпечити власні базові потреби (29,3%).

Як оцінили здатність забезпечити власні базові потреби (такі як житло, їжа, ліки) у разі втрати основного джерела доходу? Україна За кордоном Зможу повністю забезпечити себе незалежно від обставин 8,4% 13,2% Зможу забезпечити базові потреби протягом понад 6 місяців 9,4% 10,3% Зможу забезпечити базові потреби на 1−6 місяців 17,0% 20,9% Зможу забезпечити базові потреби менш ніж на 1 місяць 17,6% 17,2% Не зможу забезпечити базові потреби 29,3% 24,5% Важко відповісти 15,9% 12,2%

Респонденти за кордоном частіше вказували на спроможність забезпечити свої базові потреби: варіант «незалежно від обставин» обрали 13,2% із них, варіант «понад 6 місяців» — 10,3%.

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