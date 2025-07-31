Затримки з реформами можуть ускладнити отримання допомоги від ЄС і МВФ — Reuters Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

Затримки з реформами можуть ускладнити отримання допомоги від ЄС і МВФ — Reuters

Фінансові потреби України у 2026 році можуть суттєво зрости, якщо росія продовжить активні бойові дії, а уряд не виконає ключові вимоги міжнародних кредиторів щодо реформ.

Про це пише Reuters з посиланням на економістів та аналітичні центри.

Більшу частину доходів держава спрямовує на сектор оборони, а соціальні та гуманітарні видатки фінансуються переважно за рахунок міжнародної допомоги. За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Україна отримала понад 139 млрд доларів зовнішнього фінансування.

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Голова Національного банку Андрій Пишний зазначив, що наразі підтверджено лише третину від необхідних 65 млрд доларів на 2026 і 2027 роки. Переговори щодо решти тривають.

Опитування, проведене Центром економічних досліджень показало, що в 2026 році Україна потребуватиме від $39 до $58 мільярдів зовнішнього фінансування.

У дослідженні аналітичної компанії ICU наголошується, що уряд зараз шукає $10−15 мільярдів, окрім обіцяної міжнародної допомоги.

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Ключові домовленості з партнерами щодо реформи правосуддя та боротьби з корупцією були порушені. Зокрема, уряд не виконав низку зобов’язань щодо призначення суддів, керівників антикорупційних органів та реформування управління націоналізованими активами.

Ці зволікання, а також спроби посилити контроль над антикорупційними структурами, викликали критику з боку ЄС і стали причиною масових протестів. Після цього президент Володимир Зеленський подав до парламенту новий законопроєкт, який має відновити незалежність відповідних інституцій.

Проте, за словами експертів, репутаційні втрати вже відчутні. Аналітик Oxford Economics Євгенія Слєпцова зазначила, що майбутня допомога від партнерів, імовірно, буде надаватися повільніше та під ретельнішим контролем.

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