Незважаючи на війну: які реформи має зробити Україна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Незважаючи на війну: які реформи має зробити Україна

Казна та Політика
75
Реформи в Україні мають продовжуватися навіть під час війни. Зокрема, це судова реформа, децентралізація та енергетична сфера.
Про це посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова сказала в інтерв’ю РБК-Україна.
Як зазначила посол, реформи активно обговорюються в рамках кластера «Фундаментальні цінності».
«Ми активно підтримуємо громадянське суспільство, яке виконує функцію нагляду, працюємо з урядом. У рамках Механізму підтримки України (Ukraine Facility) маємо низку критеріїв, які включають ці питання — судова реформа, антикорупція та верховенство права в широкому сенсі», — сказала Матернова.

Судова реформа

Відповідаючи на питання, в яких сферах прогрес міг би бути досягнутий навіть у таких складних умовах, Матернова сказала: «Думаю, Україна доклала багато зусиль для перезапуску своєї судової системи. І, як свідчать опитування бізнесу, які я бачила, там є позитивна динаміка. Органи судового самоврядування перезапущені тощо».
За її словами, є ще моменти, які слід довести до кінця — це перезапуск Верховного суду, завершення призначень до Конституційного суду та Вищого антикорупційного суду, а також належне створення Вищого адміністративного суду.
«Я не думаю, що війна є перепоною для цього — щоб повністю скористатися перевагами оновленої судової системи. Вона почалася ще у 2016 році — настав час її завершити», — сказала посол.

Децентралізація та енергетика

Матернова також згадала ще дві сфери. Перша — це продовження децентралізації. На її думку, це одна з найуспішніших реформ. Матернова пояснила, що маєте на увазі імплементацію.
«Планується створення префектурних органів, і потрібно забезпечити чіткий розподіл відповідальності між місцевим, регіональним та національним рівнями. Це важлива реформа, яку ми підтримуємо технічно, але також уважно за нею стежимо. Вона теж є частиною критеріїв у рамках Ukraine Facility», — сказала вона.
«І третє — хоча є й інші напрями — важливо продовжити енергетичні реформи: регулювання, інтеграцію ринку (market coupling), загальне управління державною власністю у сфері енергетики», — додала посол ЄС.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems