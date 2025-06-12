Незважаючи на війну: які реформи має зробити Україна — Finance.ua

Незважаючи на війну: які реформи має зробити Україна Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Реформи в Україні мають продовжуватися навіть під час війни. Зокрема, це судова реформа, децентралізація та енергетична сфера.

Про це посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова сказала в інтерв’ю РБК-Україна.

Як зазначила посол, реформи активно обговорюються в рамках кластера «Фундаментальні цінності».

«Ми активно підтримуємо громадянське суспільство, яке виконує функцію нагляду, працюємо з урядом. У рамках Механізму підтримки України (Ukraine Facility) маємо низку критеріїв, які включають ці питання — судова реформа, антикорупція та верховенство права в широкому сенсі», — сказала Матернова.

Судова реформа

Відповідаючи на питання, в яких сферах прогрес міг би бути досягнутий навіть у таких складних умовах, Матернова сказала: «Думаю, Україна доклала багато зусиль для перезапуску своєї судової системи. І, як свідчать опитування бізнесу, які я бачила, там є позитивна динаміка. Органи судового самоврядування перезапущені тощо».

За її словами, є ще моменти, які слід довести до кінця — це перезапуск Верховного суду, завершення призначень до Конституційного суду та Вищого антикорупційного суду, а також належне створення Вищого адміністративного суду.

«Я не думаю, що війна є перепоною для цього — щоб повністю скористатися перевагами оновленої судової системи. Вона почалася ще у 2016 році — настав час її завершити», — сказала посол.

Децентралізація та енергетика

Матернова також згадала ще дві сфери. Перша — це продовження децентралізації. На її думку, це одна з найуспішніших реформ. Матернова пояснила, що маєте на увазі імплементацію.

«Планується створення префектурних органів, і потрібно забезпечити чіткий розподіл відповідальності між місцевим, регіональним та національним рівнями. Це важлива реформа, яку ми підтримуємо технічно, але також уважно за нею стежимо. Вона теж є частиною критеріїв у рамках Ukraine Facility», — сказала вона.

«І третє — хоча є й інші напрями — важливо продовжити енергетичні реформи: регулювання, інтеграцію ринку (market coupling), загальне управління державною власністю у сфері енергетики», — додала посол ЄС.

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