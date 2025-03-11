День фінансів: єдина роумінгова зона з ЄС, реформа оплати праці держслужбовців, оновлення Приват24 — Finance.ua

День фінансів: єдина роумінгова зона з ЄС, реформа оплати праці держслужбовців, оновлення Приват24 Сьогодні 17:45

Вівторок, 11 березня. Що змінилося в Приват24 та скільки вже втратили мільярдери — прихильники Трампа.

Єдина роумінгова зона з ЄС. Кабмін Кабмін ухвалив рішення , необхідне для набуття роумінгового «безвізу» України з Європейським Союзом. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в межах секторальної інтеграції ключовими є так звані «безвізи» з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Зараз йде робота над отриманням промислового «безвізу».

Крім того, Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл близько 6,3 мільйона гривень для проведення невідкладних робіт у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».

Реформа оплати праці держслужбовців. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт, що передбачає впровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Відповідно до законопроєкту, заробітна плата державного службовця враховує кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

Також Рада прийняла закон про поновлення строків для перегляду судового рішення після спливу 10 років.

Оновлення Приват24. ПриватБанк ПриватБанк представив оновлену версію мобільного застосунку Приват24. Оновлення проходитиме в кілька етапів, і перший з них уже впроваджено. Він включає зміни дизайну та розширення інклюзивних можливостей головного екрана. Серед оновлень: програма лояльності «Привіт» та накопичення у сервісі «Конверти» — тепер розташовані на нижній панелі навігації.

Індекс найкращих підприємств. Згідно за Згідно за даними Опендатабот, найбільше торік в Україні заробили компанії зі сфери енергетики — 876,9 млрд грн або ж 21% від загального доходу всіх галузей. Майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн. Найбільше заробив бізнес, зареєстрований у столиці — 2,6 трлн грн.

Мільярдери — прихильники Трампа втратили понад $200 млрд. П’ятеро мільярдерів, які висловили підтримку Дональду Трампу на другий президентський термін, з того часу сукупно П’ятеро мільярдерів, які висловили підтримку Дональду Трампу на другий президентський термін, з того часу сукупно втратили 209 мільярдів доларів. Період між переобранням Трампа та його інавгурацією був сприятливим для найбагатших людей світу. Проте очікування подальшого зростання ринку не справдилися.

Bitcoin впав на 2,4% до $80 289 після оголошення Трампом про національний криптовалютний запас. Інші криптовалюти також демонструють падіння, включаючи ETH, XRP, Solana та Cardano.

Фондові ринки по всьому світу падають на тлі хаотичної політики тарифів президента Дональда Трампа та через сигнали про можливе уповільнення економіки США.

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі дивіться традиційний прогноз курсу валют на поточний тиждень від фінансового аналітика Олексія Козирєва:

Опалювальний сезон у Києві. В КМДА

В КМДА повідомили , що наприкінці цього й на початку наступного тижня спостерігатиметься похолодання і можливий температурний мінус, тому рішення щодо завершення опалювального сезону необхідно приймати, враховуючи ці фактори. Щойно погода стабілізується, це дасть можливість відключити опалення.

Евакуація авто під час повітряної тривоги. Влада Києва Влада Києва вирішила припинити евакуацію автомобілів під час тривоги, що дасть водіям змогу швидше добиратися до укриттів. Евакуація транспортних засобів проводитиметься лише в тих випадках, коли їхня присутність на дорозі суттєво перешкоджає руху важливої техніки.

Нагадаємо, що з 1 січня цього року набули чинності зміни за автоцивілкою. За посиланням нижче Finance.ua розповідає, що нового відбулося за страховими виплатами та ціною поліса:

Ринок українського ІТ. Дослідження Ain Дослідження Ain свідчить , що за дев’ять років пропорція спеціалізацій на ринку ІТ змінилась: з 96% технічних спеціальностей проти 4% нетехнічних у 2015 році до 90% проти 10% у 2024-му відповідно. Також значно зменшилась частка розробників: із 61% від усіх спеціалістів у 2015 році до 47% у 2024-му. Зростання нетехнічних спеціалістів насамперед стосується динаміки таких спеціальностей, як HR-спеціалістів (з 2 до 5%) і маркетологів (з 1 до 2%).

За посиланням розповідаємо, яким працівникам надається перевага при скороченні штату.

Додамо, що в Пенсійному фонді затвердили показники середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за січень. Вона склала 18 660 гривень.

Виїзд за кордон митців та медійників. Нещодавно уряд змінив порядок перетину кордону для медійників та представників сфери культури. Речник ДПСУ Андрій Демченко Нещодавно уряд змінив порядок перетину кордону для медійників та представників сфери культури. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив , що тепер є чітко розписаний алгоритм звернення до Мінкульту щодо необхідності таких представників виїзду за межі України, участі у різних заходах. Як вони мають подавати такі запити, через кого.

Виплати для поранених волонтерів та сімей загиблих. Уряд Уряд спростив процедуру виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера. Відтепер виплати безпосередньо здійснюватиме Мінветеранів. Заявник одразу зазначає банківський рахунок у першому зверненні, що значно пришвидшує процес.

Система єКоноплі. Міністерство аграрної політики та продовольства України Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає електронну систему єКоноплі. Впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель.

$2,88 мільярда з продажу «Челсі». Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі пообіцяв вжити «дій» , щоб розморозити 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,88 мільярда доларів за актуальним курсом). Йдеться про звернення до суду щодо грошей, які були отримані від продажу футбольного клубу «Челсі» мільярдером з рф Романом Абрамовичем понад два роки тому.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.