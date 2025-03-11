Алгоритм виїзду за кордон митців та медійників — ДПСУ — Finance.ua
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Алгоритм виїзду за кордон митців та медійників — ДПСУ

Казна та Політика
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Алгоритм виїзду за кордон митців та медійників — ДПСУ
Алгоритм виїзду за кордон митців та медійників — ДПСУ
Напередодні Уряд змінив порядок перетину кордону для медійників та представників сфери культури. Одна з причин такого рішення — уникнути спекуляцій відносно цієї теми.
Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
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«Міністерство культури свого часу повідомило, чому вони прийняли таке рішення. Аби не сприяти цій категорії громадян у перетині кордону, зокрема, щоб уникнути спекуляцій відносно цієї теми. І необхідністю унормувати цю норму безпосередньо через правила перетину державного кордону», — сказав Демченко.
Він зазначив, що рішенням Уряду були внесені зміни до постанови № 57 щодо правил перетину кордону громадянами України. І там зʼявилися окремі пункти відносно діячів культури та представників медіа.
«Тепер є чітко розписаний алгоритм звернення до Мінкульту щодо необхідності таких представників виїзду за межі України, участі у різних заходах. Як вони мають подавати такі запити, через кого. Які терміни, аби Мінкульт встигло розглянути їх та зробити лист на адміністрацію ДПСУ щодо необхідності перетину кордону такої категорії громадян», — додав Демченко.
Речник також розповів, що саме вимагатимуть працівники державно-прикордонної служби під час перевірки митців та медійників на кордоні. Зокрема, за словами Демченка, такі люди обовʼязково повинні мати лист від Мінкульту відносно особи із зазначенням, куди вона слідує.
«Це також лист від іноземного представництва — куди, чи на які заходи слідує дана людина, з перекладом на українську мову. Й інша вимога — це наявність військово-облікового документа з відповідними відмітками ТЦК. Це може бути просто оновлення своїх данних. І ще одна вимога — це підтвердження мети поїздки в пункті пропуску. Якщо наші інспектори зʼясують, що людина заявлялася на якийсь захід за межами України, а фактично її ціль поїздки зовсім інша — їй може бути відмовлено в перетині державного кордону України», — розповів Демченко.

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За матеріалами:
УНІАН
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