Мінкульт знову буде допомагати з виїздом за кордон митцям та медійникам — Finance.ua
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Мінкульт знову буде допомагати з виїздом за кордон митцям та медійникам

Казна та Політика
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Мінкульт знову буде допомагати з виїздом за кордон митцям та медійникам
Мінкульт знову буде допомагати з виїздом за кордон митцям та медійникам
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України поновить видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців і медійників уже з п’ятниці, 7 березня.
Про це пише «Інтерфакс-Україна».
З 7 березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій поновить видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців і медійників. Проте заявки, які подали раніше, розглядатися не будуть, адже документи необхідно подавати за новими правилами.
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Відомо, що 4 березня Кабінет міністрів врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митцями та працівниками медіа. Згідно з правилами, подача документів до Мінкультури має відбутися мінімум за 15 днів до виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном становить не більше 60 календарних днів з дня перетину кордону.
Крім цього, не будуть видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи ФОПами.
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«Те, що існувало раніше, не зовсім внормований процес, точніше, абсолютно невнормований, дозволяло нам випускати за кордон незалежних митців, які не є працевлаштованими ні в закладі культури, ні в критичному підприємстві, не є самозайнятою особою у вигляді ФОПа. Станом на зараз було консолідоване рішення уряду, що, на жаль, ми не зможемо це контролювати. Тому зараз митці, які не мають працевлаштування і не є самозайнятими особами, залишаються поза цією постановою», — розповіла перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.
Якщо такі особи будуть внесені в план роботи Мінкультури щодо представлення тих чи інших заходів за кордоном, то вони зможуть виїздити, але шлях до цього буде довший. Мова про те, що необхідно буде вносити цей захід в план і затверджувати окремим наказом.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство культури з 3 березня призупинило видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби для виїзду за кордон митців та медійників;
  • згодом стало відомо, що у Україну з-за кордону не повернулися понад 500 чоловіків, які у 2024 році виїхали за листами-рекомендаціями Міністерства культури.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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