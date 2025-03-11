Індекс найкращих підприємств України. Які сфери в Україні заробляють найбільше (інфографіка) — Finance.ua
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Індекс найкращих підприємств України. Які сфери в Україні заробляють найбільше (інфографіка)

Фондовий ринок
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Індекс найкращих підприємств України. Які сфери в Україні заробляють найбільше (інфографіка)
Індекс найкращих підприємств України. Які сфери в Україні заробляють найбільше (інфографіка)
Найбільше торік в Україні заробили компанії зі сфери енергетики — 876,9 млрд грн або ж 21% від загального доходу всіх галузей. Майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.
Про це повідомляє Опендатабот.
«Показники за „вагою“ та часткою галузі та регіону розраховуються на базі топу компаній та їх обігів. Такий підхід дає можливість зрозуміти й оцінити вплив того чи іншого регіону на економіку всієї країни, фінансову місткість галузей та становище найбільших гравців для кожної», — пояснили аналітики.

Виторг за галузями:

  • на сферу оптової торгівля припадає 13,3% сукупного доходу всіх українських компаній;
  • роздрібної торгівлі — 12,4%;
  • переробна промисловість акумулювала 10,8% доходу (460,7 млрд грн);
  • добувна промисловість — 9,6% (409,7 млрд грн);
  • банківська сфера — 6,3% (267,2 млрд грн);
  • транспорт та пошта — 5,7% (243,7 млрд грн);
  • інші сфери — 21,2% виторгу або 904,8 млрд грн.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Виторг за регіонами:

  • найбільше заробив бізнес, зареєстрований у столиці — 2,6 трлн грн;
  • на Дніпропетровщині дохід бізнесу торік склав 653 млрд грн;
  • на Київщині — 208,3 млрд грн;
  • у Запорізькій області — 123,8 млрд;
  • на Полтавщині — 89 млрд грн.
Найменше заробили бізнеси на Тернопільщині (2,2 млрд грн) та на Івано-Франківщині (3,2 млрд грн).
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Нагадаємо, у лютому індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 46,9, порівняно з 41 у січні, але залишився нижчим за показник 47,5, зафіксований у лютому 2024 року. У Нацбанку зауважують, драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були пожвавлення внутрішнього попиту, нарощення виробництва та збільшення пропозиції товарів.
Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів, де затребувані жінки. За рік суттєво побільшало директорок айті-компаній, сільгоспсфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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