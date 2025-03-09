Український бізнес покращив оцінки ділової активності: що вплинуло — Finance.ua
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Український бізнес покращив оцінки ділової активності: що вплинуло

Казна та Політика
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Український бізнес покращив оцінки ділової активності: що вплинуло
Український бізнес покращив оцінки ділової активності: що вплинуло
У лютому індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 46,9, порівняно з 41 у січні, але залишився нижчим за показник 47,5, зафіксований у лютому 2024 року.
Про це повідомляє Національний банк України.

Що вплинуло на настрої бізнесу

У Нацбанку зауважують, драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були пожвавлення внутрішнього попиту, нарощення виробництва та збільшення пропозиції товарів.
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Водночас стримуючими чинниками залишалися:
  • подальші обстріли критичної інфраструктури;
  • збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період;
  • дефіцит робочої сили;
  • інфляційні процеси.
Підприємства промисловості найбільш оптимістично оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки пожвавленню споживчого попиту та нарощенню виробництва. Секторальний індекс у лютому становив 50,2 (у січні 2025 року — 42, у лютому 2024 року — 48,3).
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Підприємства торгівлі суттєво поліпшили оцінки щодо своєї ділової активності завдяки пожвавленню внутрішнього попиту та достатній пропозиції товарів. Показник становив 49,2 (у січні 2025 року — 40, у лютому 2024 року — 50,1).
Підприємства будівництва суттєво пом’якшили, але зберегли стримані оцінки щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонність будівельних робіт, суттєве похолодання та дефіцит робочої сили.
Індекс у лютому був на рівні 44,7 порівняно з 37,2 у січні 2025 року та 43,7 у лютому 2024 року.
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Підприємства сфери послуг дещо поліпшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кваліфікованих кадрів, а також збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період.
Показник становив 42,2 у лютому (у січні 2025 року — 41,1, у лютому 2024 року — 45,3).
Нагадаємо, жіноче підприємництво в Україні стрімко набирає обертів — понад дві третини (68%) українок розглядали можливість започаткування власної справи. Для 48% опитаних підприємниць головним стимулом для відкриття бізнесу стала можливість реалізувати свою мрію.
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За матеріалами:
Finance.ua
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