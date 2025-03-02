Які міста та країни обирають бізнесмени для життя — Finance.ua

Які міста та країни обирають бізнесмени для життя Сьогодні 11:14 — Світ

Які міста та країни обирають бізнесмени для життя, Фото: freepik

У світі є кілька ключових центрів бізнес-активності, де зосереджено найбільше підприємців і мільярдерів. Найпривабливішими країнами для ведення бізнесу сьогодні залишаються США, Китай та Індія.



Про це пише «Телеканал 24».

Країни з найбільшою кількістю бізнесменів

При цьому, хоча США залишаються світовим лідером за кількістю бізнесменів, Китай та Індія швидко наздоганяють, створюючи нові можливості для підприємців.

Нью-Йорк, Лондон та Шанхай — є глобальними бізнес-центрами, що приваблюють інвесторів і стартапи з усього світу.

США

Країна є традиційним центром підприємництва завдяки стабільній економіці, розвиненому фінансовому сектору та сприятливим умовам для інвестування.

У Штатах працює найбільше технологічних компаній і стартапів, таких як Apple, Amazon, Tesla, що створює сприятливе середовище для інноваційного бізнесу.

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Крім того, венчурні фонди та доступ до великого капіталу дозволяють підприємцям швидко масштабувати ідеї.

Китай

Тут є величезний внутрішній ринок і стрімко зростаюча економіка, що приваблює як місцевих, так і міжнародних інвесторів.

Шанхай та Пекін є осередками підприємницької діяльності, де розвивається технологічний сектор, електронна комерція та виробництво.

Уряд підтримує підприємництво за допомогою спеціальних економічних зон, спрощених процедур реєстрації бізнесу та податкових пільг.

Індія

Країна демонструє значний розвиток у сфері цифрових технологій та електронної комерції. В Індії активно розвиваються фінансові послуги та ІТ-сектор, що робить її привабливою для стартапів та іноземних інвесторів.

Доступність кваліфікованої робочої сили та стрімка цифровізація сприяють зростанню підприємницької активності.

Велика Британія

Країна залишається важливим фінансовим центром Європи, а Лондон приваблює стартапи, фінансові компанії та великі корпорації.

Гнучке законодавство, розвинений банківський сектор та підтримка інноваційного бізнесу роблять країну привабливою для підприємців з усього світу.

Німеччина

Німеччина є центром європейських технологічних стартапів, зокрема Берлін активно розвивається як хаб для молодих підприємців.

Країна пропонує доступ до кваліфікованої робочої сили, високу якість життя та потужну інфраструктуру, що сприяє розвитку бізнесу.

Де живе найбільше мільйонерів

Станом на 2024 рік, кількість доларових мільйонерів у світі досягла рекордних показників.

Згідно зі звітом консалтингової компанії Capgemini , кількість людей із ліквідними активами понад 1 мільйон доларів зросла на 5,1% і становить приблизно 22,8 мільйона осіб.

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Сукупне багатство цих людей збільшилося на 4,7%, досягнувши рекордних 86,8 трильйона доларів США.

Лідером за кількістю мільйонерів залишаються США, де проживає близько 22 мільйонів таких осіб, що становить 38% від загальної кількості мільйонерів у світі.

На другому місці — Китай із понад 6 мільйонами мільйонерів, що складає приблизно 0,4% від його населення.

Франція посідає третю позицію з 2,9 мільйона мільйонерів, що становить 4,2% від її населення.

Прогнози на найближчі роки свідчать про подальше зростання кількості мільйонерів у більшості країн.

Зокрема, до 2028 року очікується, що в США їхня кількість зросте до 25,43 мільйона, у Франції — до 3,32 мільйона, в Японії — до 3,63 мільйона, а в Австралії — до 2,33 мільйона.

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Німеччина та Канада також прогнозують збільшення до 3,23 та 2,40 мільйона відповідно.

Міста з найбільшою кількістю бізнесменів

Нью-Йорк — це глобальний фінансовий центр, де базуються тисячі стартапів та найбільші світові корпорації. Місто забезпечує доступ до капіталу, міжнародних ринків та фінансових послуг, що робить його привабливим для підприємців усіх рівнів.

Лондон залишається європейським центром фінансів і бізнесу, де розміщуються головні офіси міжнародних компаній. Гнучке податкове законодавство та розвинена банківська система сприяють зростанню підприємництва.

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Шанхай — це китайський мегаполіс, який швидко розвивається як глобальний бізнес-центр. Тут працюють найбільші світові корпорації та стартапи, які отримують державну підтримку та доступ до великого ринку.

Токіо є важливим центром високотехнологічного бізнесу та фінансових послуг. Японська економіка відома своєю стабільністю, а технологічний сектор постійно залучає інвестиції та підтримує інноваційні проєкти.

Сінгапур вважається азіатським бізнес-хабом завдяки низьким податкам, розвиненій інфраструктурі та сприятливому середовищу для стартапів. Місто-держава активно залучає міжнародних інвесторів, пропонуючи фінансові стимули для підприємців.

Чому ці країни та міста привабливі для бізнесу

Розвинена інфраструктура відіграє ключову роль у створенні сприятливих умов для підприємницької діяльності.

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Великі міста забезпечують доступ до сучасних технологій, фінансової підтримки та міжнародних ринків, що дозволяє бізнесу швидко масштабуватися та розвиватися.

Податкові стимули сприяють залученню інвестицій та стимулюють розвиток підприємництва.

Багато країн пропонують знижені ставки податків для стартапів, спеціальні економічні зони та інші пільги, що робить ведення бізнесу більш вигідним.

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