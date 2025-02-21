В Україні зростає кредитування бізнесу, — голова НБУ Сьогодні 09:02 — Кредит&Депозит

В Україні зростає кредитування бізнесу, — голова НБУ

Обсяг гривневих кредитів для малих і середніх підприємств упродовж минулого року зріс на 22,1%, а обсяг чистих гривневих кредитів населенню — на 39,9%.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Кредитування. Тут банки перевершили будь-які очікування початку 2024 року. За рік приріст обсягу кредитів для бізнесу становив 20,6%. Дещо швидше збільшувалися чисті гривневі кредити МСП — на 22,1% за рік. Їхня частка в чистому гривневому портфелі кредитів бізнесу зросла до 60,2%», — розповів глава Нацбанку.

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Він додав, що чисті гривневі кредити бізнесу зростають півтора року поспіль. Водночас за рік до 33,7% у чистому гривневому портфелі бізнесу скоротилася частка позик за програмою «Доступні кредити 5−7-9%».

Частка гривневих кредитів зі строком погашення понад три роки, за словами Пишного, зросла до 25,2%, а їхній річний обсяг збільшився на 58%.

Довідка Finance.ua:

У січні 2025 року банки підвищили відсоткові ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс. Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,1% річних.

Також у НБУ заявляли про скорочення обсягу непрацюючих кредитів на понад 29 млрд грн за рік. Станом на 1 січня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 30,3%. Це на 7,1 відсоткових пункта менше, ніж рік тому.

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