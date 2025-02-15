У Нацбанку заявляють про скорочення обсягу непрацюючих кредитів на понад 29 млрд грн за рік — Finance.ua
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У Нацбанку заявляють про скорочення обсягу непрацюючих кредитів на понад 29 млрд грн за рік

Кредит&Депозит
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У Нацбанку заявляють про скорочення обсягу непрацюючих кредитів на понад 29 млрд грн за рік
У Нацбанку заявляють про скорочення обсягу непрацюючих кредитів на понад 29 млрд грн за рік
Станом на 1 січня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 30,3%. Це на 7,1 відсоткових пункта менше, ніж рік тому.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
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Зазначається, що обсяг NPL за 2024 рік скоротився на 29,1 млрд грн до 393,2 млрд грн. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року.

Що посприяло зменшенню NPL

Одним із ключових чинників скорочення NPL стало подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості з огляду на поступове відновлення попиту на кредити та поліпшення умов кредитування.
Обсяг валових кредитів у банківський системі за 2025 рік зріс на 167,5 млрд грн або на 14,8%.
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Ще однією причиною скорочення частки NPL є списання непрацюючих кредитів, передусім роздрібних. Частка NPL у роздрібному кредитному портфелі за цей час знизилася на 8 в. п. до 15,5%.
Водночас дещо поліпшилася якість врегулювання й корпоративних боргів — частка NPL в кредитах бізнесу скоротилася на 5,2 в. п. до 39%.

У яких банках скоротилася частка непрацюючих кредитів

Скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків. Зокрема, у приватних українських банках — до 12,6%, у банках з іноземним капіталом — до 10,9%, у державних — до 43%.
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Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ «ПриватБанк» та старих боргів часів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015−2017 років частка непрацюючих кредитів станом на 1 січня 2025 року становить 24,8% в державних банках та 18,6% - загалом у банківській системі (рівень нижче 20% уперше з жовтня 2022 року).
За матеріалами:
Finance.ua
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