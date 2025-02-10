Як правильно взяти кредит, щоб не потрапити до боргової пастки — Finance.ua

Як правильно взяти кредит, щоб не потрапити до боргової пастки Сьогодні 15:05 — Кредит&Депозит

Як правильно взяти кредит, щоб не потрапити до боргової пастки

Українцям на етапі вибору кредиту слід звертати увагу на низку важливих нюансів. Зокрема, оформляти позику в банку не рекомендується, якщо «на руках» немає хоча б 20−30% від її загальної суми, а також немає стабільного доходу. Якщо не дотримуватись цього правила, можна зіткнутися з проблемою непомірного боргового навантаження.

Про це пише Oboz.ua з посиланням на директорку з управління ризиками, членкиню правління Глобус Банку Олену Єрмолову.

Крім того, важливо відразу розуміти, якою є мета кредиту і як вона співвідноситься з реальними фінансовими можливостями позичальника.

«Не варто кредитуватися, щоб, наприклад, виїхати на відпочинок, особливо якщо поточні доходи не дозволять погасити такий кредит протягом 1−2 місяців. Це не справжня мета для кредиту, а лише джерело надмірних хвилювань про те, чи будуть кошти для погашення», — радить фахівчиня.

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Вона вважає, що кредити можуть покращити якість життя позичальника лише у разі, коли кредитні кошти отримуються з метою збільшення активів і лише за наявності впевненості, що майбутні доходи дозволять своєчасно погасити всі платежі. Експертка радить потенційним позичальникам накопичити початковий внесок за майбутнім кредитом у розмірі не менше 20−30%.

«Кредити на купівлю власного житла, офісу, складу, приміщення для виробництва продукції — це чудова можливість не витрачати даремно кошти на оренду чужої нерухомості. І навіть якщо позичальник потрапить у складні обставини і не зможе платити кредит, він завжди зможе продати придбану за кредитні кошти нерухомість. Тобто він як мінімум не залишиться в боргах і ще, як правило, матиме додаткові кошти від продажу нерухомості», — вважає банкірка.

Якщо виникли раптові обставини, що не дозволяють вчасно обслуговувати кредит, то, на думку Єрмолової, найкращим рішенням для позичальника буде відвідування банку, де він зможе пояснити ситуацію. За її словами, банк також буде зацікавлений знайти вихід. Зокрема там можуть запропонувати реструктуризацію позики.

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Також обов’язково слід звертати увагу на умови кредиту. Банки, зокрема, не мають права не озвучувати клієнтам дані про додаткові платежі, навіть якщо в тексті договору намагаються приховати деякі платежі за допомогою формулювань та дрібного шрифту. Розмір комісій та прихованих платежів у надійних банках не повинен перевищувати 2−3% від суми позики.

Крім того, потрібно розуміти, що ставка за кредитом може виявитися плаваючою або фіксованою. У разі плаваючої ставки позичальник може у майбутньому зіткнутися з проблемами погашення позики. А оптимальний перший внесок на купівлю житла, автомобіля чи побутових речей становить від 10% до 30% вартості.

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