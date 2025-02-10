ФГВФО у січні реалізував активи банків на 34,5 млн грн — Finance.ua

ФГВФО у січні реалізував активи банків на 34,5 млн грн Сьогодні 15:12 — Кредит&Депозит

ФГВФО у січні реалізував активи банків на 34,5 млн грн

Протягом січня 2025 року в системі Prozorro. Продажі було оголошено 836 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомив Фонд гарантування.

Результативними були 13 аукціонів з продажу активів 4 банків. Сума торгів склала 34,5 млн грн. 68,6% із цієї суми (23,7 млн грн) забезпечено завдяки продажу кредитів юридичних осіб. Решту склали продаж нерухомого майна (майже 8,4 млн грн), земельних ділянок (2 млн грн), кредитів фізичних осіб (0,5 млн грн).

«Січень видався досить успішним за підсумками продажів кредитів юридичних осіб. Фонд продовжує докладати зусиль для пожвавлення попиту на такі найскладніші для реалізації активи, зокрема шляхом запровадження галузевого підходу до продажу пулів кредитів юридичних осіб», — зазначив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» — 20,3 млн грн;

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — понад 7 млн грн;

АТ «МЕГАБАНК» — 3,8 млн грн;

АТ «БАНК СІЧ» — 3,4 млн грн.

На сьогодні за результатами успішних аукціонів за січень отримано оплату за 11 лотів на суму майже 34,1 млн грн. Кошти за 2 лоти на суму 0,4 млн грн поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному за сумою пропозиції учаснику аукціону, якщо такий був.

Нагадаємо, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі Prozorro.Продажі. У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

Детальна інформація про заплановані торги та результати продажу активів розміщена на сайті Фонду в розділі « Продаж активів ».

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