Банки України в січні 2025 року підвищили ставки за кредитами для населення (інфографіка) — Finance.ua
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Банки України в січні 2025 року підвищили ставки за кредитами для населення (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Банки України в січні 2025 року підвищили ставки за кредитами для населення (інфографіка)
Банки України в січні 2025 року підвищили ставки за кредитами для населення (інфографіка)
У січні 2025 року банки підвищили відсоткові ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.
Про це повідомляє регулятор в оперативнихі даних НБУ.
Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,1% річних.
У минулому місяці ставки були на рівні 34,1%.
Банки України в січні 2025 року підвищили ставки за кредитами для населення (інфографіка)
Банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні з 15,8% до 14,4% річних.
Нагадаємо, у Нацбанку заявляють про скорочення обсягу непрацюючих кредитів на понад 29 млрд грн за рік.
Станом на 1 січня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 30,3%. Це на 7,1 відсоткових пункта менше, ніж рік тому.
Одним із ключових чинників скорочення NPL стало подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості з огляду на поступове відновлення попиту на кредити та поліпшення умов кредитування.
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За матеріалами:
Finance.ua
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