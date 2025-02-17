Банки України в січні 2025 року підвищили ставки за кредитами для населення (інфографіка) — Finance.ua

Банки України в січні 2025 року підвищили ставки за кредитами для населення (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Банки України в січні 2025 року підвищили ставки за кредитами для населення (інфографіка)

У січні 2025 року банки підвищили відсоткові ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це повідомляє регулятор в оперативнихі даних НБУ

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,1% річних.

У минулому місяці ставки були на рівні 34,1%.

Банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні з 15,8% до 14,4% річних.

Нагадаємо, у Нацбанку заявляють про скорочення обсягу непрацюючих кредитів на понад 29 млрд грн за рік.

Станом на 1 січня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 30,3%. Це на 7,1 відсоткових пункта менше, ніж рік тому.

Одним із ключових чинників скорочення NPL стало подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості з огляду на поступове відновлення попиту на кредити та поліпшення умов кредитування.

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