Прострочені борги бізнесу в США зростають найшвидше за майже десятиліття — Finance.ua

Прострочені борги бізнесу в США зростають найшвидше за майже десятиліття Сьогодні 19:47 — Світ

Прострочені борги бізнесу в США зростають найшвидше за майже десятиліття

Бізнес у США стикається з новими фінансовими викликами — рівень прострочення банківських кредитів досяг максимуму з 2017 року.

За офіційними даними, частка прострочених корпоративних позик у банках США зросла до 1,3%. Це найвищий показник за останні вісім років, хоча він все ще значно нижчий за 5%, зафіксованих під час кризи 2008 року.

На кінець 2024 року компанії прострочили виплату понад 28 млрд дол. банківських позик, що на 5,4 млрд дол. більше, ніж роком раніше.

Експерти зазначають, що цей тренд розвивається на тлі стабільної економіки, але високі відсоткові ставки створюють значний тиск на підприємства. Корпоративні кредити здебільшого мають плаваючу ставку, що ускладнює їх обслуговування.

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Найбільший ризик для компаній наразі становлять можливі зміни тарифної політики. Великі корпорації зможуть пристосуватися до нових мит і регуляцій, але для малого та середнього бізнесу це може стати серйозним ударом.

У виданні зазначають, що менші компанії мають менше резервів і гнучкості, що ускладнює подолання фінансових потрясінь.

Водночас у четвертому кварталі корпоративне кредитування скоротилося на 100 млрд дол. Частково це пояснюється зміною методики обліку фінансових потоків, але тенденція до зниження позик вказує на обережність банків і зростаючий фінансовий тиск на бізнес.

Нагадаємо, американські компанії активно залучають кредити в євро, оскільки позики в Європі значно дешевші, ніж в США.

У січні рівень інфляції в США зріс до 3%, що посилює аргументи на користь того, щоб Федеральний резерв поки що не знижував процентні ставки.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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