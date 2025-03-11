Азійські акції падають слідом за Волл-стріт: ринки лихоманить через торгові війни Трампа — Finance.ua
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Азійські акції падають слідом за Волл-стріт: ринки лихоманить через торгові війни Трампа

Фондовий ринок
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Азійські акції падають слідом за Волл-стріт: ринки лихоманить через торгові війни Трампа
Азійські акції падають слідом за Волл-стріт: ринки лихоманить через торгові війни Трампа
Фондові ринки по всьому світу другий день поспіль падають на тлі хаотичної політики тарифів президента Дональда Трампа та сигналами про можливе уповільнення економіки США.
Про це пише FT.
У вівторок азійські ринки продовжили падіння: японські індекси Topix і Nikkei 225, орієнтований на експортерів, втратили 1,5% і 1% відповідно, південнокорейський Kospi знизився на 1,1%, а австралійський S&P/ASX 200 — на 0,9%.
У Китаї та Гонконгу падіння було дещо меншим: індекс CSI 300 знизився на 0,6%, а Hang Seng у Гонконгу втратив 1%.
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Технологічний та промисловий сектори Азії зазнали найбільших втрат. Тайванські контрактні виробники TSMC і Foxconn упали на 2,7% і 2% відповідно, корейська Samsung Heavy Industries втратила 2,4%, а японський виробник обладнання для чипів Disco знизився на 0,3%.
Напередодні американський ринок пережив значне падіння: Nasdaq Composite упав на 4%, що стало найгіршим днем за два з половиною роки, а S&P 500 втратив 2,7%. Основною причиною стали побоювання щодо економічних наслідків глобальної торгової війни, розв’язаної Трампом.
Ф’ючерси на американські та європейські ринки вказують на можливе незначне відновлення: контракти на S&P 500 зросли на 0,2%, на Stoxx Europe 600 — на 0,1%, а на німецький Dax — на 0,3%.
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Світові фінансові ринки реагують на зміну інвестиційних настроїв. За словами Вея Лі, керівника відділу мультиактивних інвестицій BNP Paribas China, концепція «американської винятковості» втрачає актуальність: поки європейські та китайські ринки демонструють відносну стійкість, американські індекси падають.
Експерти пояснюють корекцію американських технологічних компаній переоцінкою їхньої вартості після стрімкого зростання торік. «Технологічний сектор США суттєво зріс із квітня минулого року, і навіть після нинішнього зниження його приріст залишається значним», — зазначає Ві Хун Чон, старший ринковий стратег BNY. Водночас китайські технологічні компанії, зокрема стартап DeepSeek, який зробив прорив у сфері штучного інтелекту, стимулюють перегляд оцінок американських техногігантів.
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Томмі Фан, керівник відділу глобальних ринків Китаю в UBS, прогнозує високу волатильність упродовж року, зокрема через вплив заяв Дональда Трампа та його радника Ілона Маска. Однак, за його словами, китайські ринки можуть виявитися стійкішими завдяки внутрішнім інвесторам, які готові купувати активи на зниженні.
За матеріалами:
Forbes.ua
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