Вартість акцій Tesla у лютому впала на 28% — Finance.ua

Вартість акцій Tesla у лютому впала на 28% Сьогодні 22:47 — Фондовий ринок

Вартість акцій Tesla у лютому впала на 28%

Акції компанії Tesla, очолюваної американським мільярдером Ілоном Маском, у лютому упали майже на третину.

Про це інформує Укравтопром.

«Вартість акцій Tesla в лютому втратила 28% і продовжує падати. На торгах 4 березня акції втратили ще 4,4%, опустившись до $272», — йдеться у повідомленні.

Серед причин, які вплинули на зниження вартості акцій, експерти називають зниження попиту на європейських ринках і дворазове падіння продажів електромобілів Tesla в Китаї.

Крім того, відбулася корекція вартості після завищених очікувань від перемоги Трампа на президентських виборах.

Разом з тим, на вартість акцій вплинули тарифні війни з Мексикою і Канадою, оскільки там базуються деякі ключові постачальники Tesla.

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