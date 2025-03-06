Вартість акцій Tesla у лютому впала на 28% — Finance.ua

Вартість акцій Tesla у лютому впала на 28%
Акції компанії Tesla, очолюваної американським мільярдером Ілоном Маском, у лютому упали майже на третину.
Про це інформує Укравтопром.
«Вартість акцій Tesla в лютому втратила 28% і продовжує падати. На торгах 4 березня акції втратили ще 4,4%, опустившись до $272», — йдеться у повідомленні.
Серед причин, які вплинули на зниження вартості акцій, експерти називають зниження попиту на європейських ринках і дворазове падіння продажів електромобілів Tesla в Китаї.
Крім того, відбулася корекція вартості після завищених очікувань від перемоги Трампа на президентських виборах.
Разом з тим, на вартість акцій вплинули тарифні війни з Мексикою і Канадою, оскільки там базуються деякі ключові постачальники Tesla.
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