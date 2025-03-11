Кабмін ухвалив рішення для роумінгового «безвізу» з Євросоюзом — Finance.ua

Кабмін ухвалив рішення для роумінгового «безвізу» з Євросоюзом Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Кабмін ухвалив рішення для роумінгового «безвізу» з Євросоюзом

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, необхідне для набуття роумінгового «безвізу» України з Європейським Союзом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Це посилить зв’язок українців за кордоном з Батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу», — підкреслив глава уряду.

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Шмигаль зазначив, що у межах секторальної інтеграції ключовими є так звані «безвізи» з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Зараз йде робота над отриманням промислового «безвізу».

Він наголосив, що Україна щодня підтверджує свій вибір та прагне захистити й гарантувати безпечне майбутнє для спільного європейського дому.

«Максимально швидко пройшли шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів. Далі будемо рухатися так само активно», — зазначив прем’єр-міністр та подякував Європейській Комісії за підтримку доступу України до єдиного ринку ЄС, що стане частиною безпекових рішень у найближчому майбутньому.

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