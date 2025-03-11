Коли в Києві завершиться опалювальний сезон — відповідь КМДА Сьогодні 10:07 — Особисті фінанси

Коли в Києві завершиться опалювальний сезон — відповідь КМДА

У Києві процес відключення будинків від опалення розпочнеться після того, як стабілізується погода.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає пресслужба КМДА.

«Відключення опалення в житловому секторі залежить від температурних показників, оскільки важливо зберегти комфортні умови проживання та безпечне функціонування систем теплопостачання в будинках. Наприкінці цього й на початку наступного тижня спостерігатиметься похолодання і можливий температурний мінус, тому рішення щодо завершення опалювального сезону необхідно приймати, враховуючи ці фактори», — заявив Пантелеєв.

За його словами, Київ має одну з найбільших систем теплопостачання в Європі: майже 3 тисячі кілометрів теплових мереж, сотні джерел теплопостачання. Масштаб теплоенергетичного комплексу робить його досить інертним із точки зору увімкнення чи вимкнення тепла.

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«Ці процеси, як правило, займають орієнтовно до тижня. Теплопостачальні підприємства міста постійно моніторять температуру зовнішнього повітря та перспективний прогноз. Щойно погода стабілізується, це дасть нам можливість відключити опалення», — пояснив він.

Крім того, за словами Пантелеєва, відсутність опалення спричинить збільшення споживання електроенергії та її можливого дефіциту через обсяги пошкоджень української енергосистеми.

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Він нагадав, що місто завжди орієнтується на температурні показники під час початку і завершення опалювального сезону, намагаючись максимально раціонально використовувати енергоресурси, і подбати про те, щоб кияни не платили зайвого за тепло. Наприклад, минулий опалювальний сезон завершили 28 березня.

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