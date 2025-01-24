Кияни заборгували за опалення майже 200 млн грн: як реструктуризувати борг — Finance.ua
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Кияни заборгували за опалення майже 200 млн грн: як реструктуризувати борг

Особисті фінанси
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Кияни заборгували за опалення майже 200 млн грн: як реструктуризувати борг
Кияни заборгували за опалення майже 200 млн грн: як реструктуризувати борг
Київтеплоенерго застосовує пеню боржникам, які тривалий час не сплачують рахунки. У грудні минулого року понад 90 тис. власників квартир у Києві нарахували пеню за невчасні розрахунки за опалення.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За підсумками листопада, 22% клієнтів після застосування штрафних санкцій повністю або частково погасили свою заборгованість. Ще частина клієнтів звернулась за реструктуризацією боргу.
Якщо клієнт не сплачує пеню та ігнорує попередження, Київтеплоенерго звертається до суду. Наразі за позовами комунального підприємства у виконавчій службі перебуває понад 3,5 тис. справ. Сума примусового стягнення становить майже 200 млн грн.
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При стягненні заборгованості виконавчими службами, сума стягнення автоматично збільшується на 10% - суму виконавчого збору. Якщо боржник не виконує рішення суду, виконавча служба може блокувати банківські рахунки або арештувати майно.
Клієнти також можуть звернутись за реструктуризацією боргу, щоб уникнути нарахування пені та подальшого звернення Київтеплоенерго до суду. Це можна зробити в Центрі комунального сервісу дистанційно чи безпосередньо в сервісному центрі. Договір реструктуризації дасть можливість сплачувати заборгованість частинами, не обтяжуючи сімейний бюджет.

Довідка Finance.ua:

  • Київтеплоенерго почало застосовувати пеню з липня 2024 року;
  • постановою КМУ № 1405 від 29.12.2023 року скасовано мораторій на застосування штрафних санкцій до систематичних боржників;
  • відповідно до ч.1 ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», в разі несвоєчасної оплати таким клієнтам нараховується пеня в розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення платежу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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