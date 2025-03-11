Bitcoin падає нижче $80 000: що відбувається на крипторинку після заяв Трампа — Finance.ua

Bitcoin падає нижче $80 000: що відбувається на крипторинку після заяв Трампа Сьогодні 13:06 — Криптовалюта

Bitcoin падає нижче $80 000: що відбувається на крипторинку після заяв Трампа

Bitcoin впав на 2,4% до $80 289 після оголошення Трампом про національний криптовалютний запас. Інші криптовалюти також демонструють падіння, включаючи ETH , XRP, Solana та Cardano.

Ціна основної криптовалюти падає п’яту сесію поспіль через гальмування міжнародних фондових ринків.

УНН із Передаєіз посиланням на Іnvesting та Сoindesk.

Bitcoin починає другий тиждень березня в турбулентній зоні, фіксуючи один із найгірших щотижневих результатів в історії. Найбільша у світі криптовалюта впала на 2,4% до 80 289,1 доларів США до 01:50 за східним часом, попередньо впавши до 76 677,1 доларів США.

Ефір блокчейну Ethereum (ETH) ненадовго опустився нижче 2000 доларів, — повідомляється про торгівлю у межах найнижчої з листопада 2023 року ціни. Наразі зафіксовано зниження Ether- приблизно на 4%.

XRP, Solana і Cardano втратили від 1,6% до 3,1%.

Серед мем-токенів Dogecoin впав на 7,9%, а $TRUMP досяг рекордного мінімуму нижче $10.

«Поки криптовалюта не знайде новий наратив, ми, швидше за все, побачимо посилення кореляції між BTC і акціями в найближчій перспективі. Обидва ризикові активи в даний час торгуються НЕДАЛЕКО від своїх недавніх мінімумів, і, оскільки тарифні ризики все ще присутні, волатильність може посилитися напередодні виходу ключових макроекономічних даних США», — - заявив хедж-фонд QCP в телеграм-трансляції.

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