Навіщо Мінагрополітики запустило електронну систему єКоноплі — Finance.ua

Навіщо Мінагрополітики запустило електронну систему єКоноплі Сьогодні 10:44 — Аграрний ринок

Навіщо Мінагрополітики запустило електронну систему єКоноплі

З 10 березня 2025 року Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає електронну систему єКоноплі

Про це повідомили у Мінагро.

Основна мета системи — вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та ризиків зловживань.

«Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке — від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі — це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки», — зауважив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Що це дасть?

Впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель. В результаті це призведе до зростання суб’єктів, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей на внутрішніх та зовнішніх ринках. А також дасть можливість формувати об’єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель.

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Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, доступні такі модулі у системі:

Модуль реєстрації суб’єктів господарювання у сфері промислових конопель

Модуль реєстрації та управління земельними ділянками

Модуль посіву та врожаю

Модуль лабораторних досліджень

Модуль витягів та звітності

Інтерактивна мапа

Система єКоноплі інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР);

Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі — ДРРП);

Державним земельним кадастром (далі — ДЗК);

Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Для реєстрації в Реєстрі необхідно:

Підготувати лише КЕП.

Подати заявку через електронний кабінет системи єКоноплі.

Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер відповідно до наказу Мінагрополітики від 16 серпня 2024 року № 2692 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей», для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.

Система єКоноплі реалізована Міністерством аграрної політики та продовольства України в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. Також до програми долучився проєкт Європейського Союзу «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA).

Реєстр було створено на базі Дія. Engine — платформи, запущеної Міністерством цифрової трансформації. Завдяки використанню цієї розробки вдалося значно зекономити час та ресурси під час роботи над реєстром.

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