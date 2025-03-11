Навіщо Мінагрополітики запустило електронну систему єКоноплі — Finance.ua
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Навіщо Мінагрополітики запустило електронну систему єКоноплі

Аграрний ринок
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Навіщо Мінагрополітики запустило електронну систему єКоноплі
Навіщо Мінагрополітики запустило електронну систему єКоноплі
З 10 березня 2025 року Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає електронну систему єКоноплі.
Про це повідомили у Мінагро.
Основна мета системи — вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та ризиків зловживань.
«Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке — від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі — це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки», — зауважив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Що це дасть?

Впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель. В результаті це призведе до зростання суб’єктів, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей на внутрішніх та зовнішніх ринках. А також дасть можливість формувати об’єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель.
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Юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, доступні такі модулі у системі:
  • Модуль реєстрації суб’єктів господарювання у сфері промислових конопель
  • Модуль реєстрації та управління земельними ділянками
  • Модуль посіву та врожаю
  • Модуль лабораторних досліджень
  • Модуль витягів та звітності
  • Інтерактивна мапа
Система єКоноплі інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема:
  • Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР);
  • Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі — ДРРП);
  • Державним земельним кадастром (далі — ДЗК);
  • Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).
Для реєстрації в Реєстрі необхідно:
  • Підготувати лише КЕП.
  • Подати заявку через електронний кабінет системи єКоноплі.
Крім того, значно спрощується діяльність юридичних осіб. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців. Тепер відповідно до наказу Мінагрополітики від 16 серпня 2024 року № 2692 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей», для вирощування конопель для промислових цілей достатньо зареєструватись в Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, і немає потреби отримувати ліцензії та квоти.
Система єКоноплі реалізована Міністерством аграрної політики та продовольства України в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. Також до програми долучився проєкт Європейського Союзу «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA).
Реєстр було створено на базі Дія. Engine — платформи, запущеної Міністерством цифрової трансформації. Завдяки використанню цієї розробки вдалося значно зекономити час та ресурси під час роботи над реєстром.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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