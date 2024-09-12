В Україні планують засіяти 8000 га промислової коноплі — Finance.ua

В Україні планують засіяти 8000 га промислової коноплі Вчора 18:24 — Аграрний ринок

В Україні планують засіяти 8000 га промислової коноплі

В Україні планують засіяти 8000 га промислової коноплі у наступному 2025 році.

Про це <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL21pbmFncm8uZ292LnVhL25ld3MvbWluYWhyb3BvbGl0eWt5LXYtdWtyYWluaS1ha3R5dm5vLXZpZHJvZHpodWlldHNpYS10YS1yb3p2eXZhaWV0c2lhLWtvbm9wbGlhcnN0dm 8 /dj02NmUyOWZlOWFhN2JlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI==>повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

«Вирощування конопель в промислових цілях стало можливе після прийняття закону про медичний канабіс. Промислові коноплі — це також безліч продуктів з доданою вартістю — харчова, легка, целюлозо-паперова та інші галузі промисловості», — зазначив Ігор Віштак.

Він нагадав, що прийнято закон України від 21 грудня 2023 року № 3528-IX щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі.

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З прийняттям закону промислові коноплі стали цікавими для українських агровиробників. Вони стають практично звичайною сільськогосподарською культурою, для вирощування якої уже не потрібно буде мати ліцензії чи квоти.

За словами Віштака, в Україні найкращі сорти промислових конопель з усього світу. А завдяки науковій базі Україна також має всі шанси бути передовою країною і у селекційній роботі. Інститут луб’яних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного-сходу НААН України — це дві передові наукові установи, що володіють сортами конопель.

Крім того, ще 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.

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