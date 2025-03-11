Київ скасував евакуацію авто під час повітряної тривоги — Finance.ua

Київ скасував евакуацію авто під час повітряної тривоги Сьогодні 10:16

Київ скасував евакуацію авто під час повітряної тривоги

Влада Києва вирішила припинити евакуацію автомобілів під час тривоги, що дасть водіям змогу швидше добиратися до укриттів.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

«Дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку», — заявив Тимур Ткаченко.

У документі уточнюється, що евакуація транспортних засобів проводитиметься лише в тих випадках, коли їхня присутність на дорозі суттєво перешкоджає руху важливої техніки, зокрема рятувальних служб, швидкої допомоги та військових машин. Метою цього рішення є забезпечення безпеки водіїв, що дозволить їм швидше дістатися до укриттів.

Нагадаємо, Тимур Ткаченко повідомляв, що в Києві створять робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

ТСН За матеріалами:

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