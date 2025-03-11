Уряд спростив виплати для поранених волонтерів та сімей загиблих — Finance.ua

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Уряд спростив виплати для поранених волонтерів та сімей загиблих

Казна та Політика
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Уряд спростив виплати для поранених волонтерів та сімей загиблих
Уряд спростив виплати для поранених волонтерів та сімей загиблих
Уряд спростив процедуру виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.
«Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка значно спрощує порядок отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), які настали під час надання допомоги силам безпеки та оборони України», — сказано в повідомленні.

Що змінилося

Раніше процедура передбачала два окремих етапи: спочатку волонтери та члени сімей загиблих волонтерів мали звернутися до Мінветеранів для ухвалення рішення про призначення ОГД. А потім — звернутися із заявою та банківським рахунком до структурного підрозділу з питань ветеранської політики — для отримання коштів.
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Відтепер виплати безпосередньо здійснюватиме Мінветеранів. Заявник одразу зазначає банківський рахунок у першому зверненні, що значно пришвидшує процес.

Як подати заяву

Можна вибрати зручний для себе спосіб подачі документів:
  • через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) — незалежно від місця реєстрації
  • поштою або електронною поштою — безпосередньо до Мінветеранів
Крім того, постановою затверджені форми відповідних заяв та уточнені переліки необхідних документів, що дозволить спростити процес формування пакету документів.
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Нагадаємо, у застосунку «Дія» з’явилися дві нові послуги для отримання статусу інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого захисника. Оформлення документів тепер доступне онлайн без додаткових бюрократичних процедур.
Родичі загиблого військового, за наявності певних документів, можуть отримувати пільги та знижки від держави. Подібне право може, зокрема, надавати чорне посвідчення. Воно надається для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби, зокрема й у небойових ситуаціях.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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