Яка грошова компенсація родинам загиблих воїнів — Finance.ua

Яка грошова компенсація родинам загиблих воїнів Сьогодні 19:44 — Особисті фінанси

Яка грошова компенсація родинам загиблих воїнів

В 2022 році Кабінет Міністрів запровадив компенсації родинам загиблих, які діють досі. Сім’я загиблого військовослужбовця має право на одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн.

До складу сім’ї входять діти будь-якого соціального статусу, а також усі родичі, які проживали разом із солдатом — як власні, так і з боку жінки/чоловіка. До сімейного кола належать також близькі родичі, які проживають окремо за особливих обставин.

Щоб отримати компенсацію родині мають видати свідоцтво про смерть після сповіщення військкоматом або військовою частиною про загибель військовослужбовця.

Потім члени родини мають звернутися до командира військової частини з проханням надати:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Ці документи командир має зібрати та передати рідним протягом 10 днів.

Документи розглядаються спеціальною комісією. У них є 30 днів, щоб ухвалити рішення про призначення компенсації або відмовити.

У разі схвальної відповіді документи має затвердити міністр оборони України. Відмову можна оскаржити в суді.

Крім того, передбачена компенсація витрат на поховання, яка розраховується від прожиткового мінімуму. Так, передбачена виплата у розмірі п’яти прожиткових мінімумів станом на дату загибелі військового.

У 2025 році прожитковий мінімум на одну особу встановлений на рівні 3 028 грн, тобто йдеться про суму 15 140 грн.

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