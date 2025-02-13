Чорне посвідчення: які пільги та знижки від держави можуть отримувати родичі загиблого військового — Finance.ua

Чорне посвідчення: які пільги та знижки від держави можуть отримувати родичі загиблого військового Сьогодні 12:30 — Особисті фінанси

Чорне посвідчення: які пільги та знижки від держави можуть отримувати родичі загиблого військового

Родичі загиблого військового, за наявності певних документів, можуть отримувати пільги та знижки від держави. Подібне право може зокрема надавати чорне посвідчення.

Воно надається для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби, зокрема й у небойових ситуаціях, пише « Юридична сотня ».

Даний документ передбачає такі пільги:

санаторно-курортне лікування;

отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;

50% знижку в оплаті за користування житлом (квартирної плати) та за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги);

отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;

надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.

Нагадаємо, 2022 року Кабінет міністрів запровадив компенсації родинам загиблих, які діють досі. Сім’я загиблого військовослужбовця має право на одноразову допомогу в розмірі 15 млн грн. Щоб отримати компенсацію родині мають видати свідоцтво про смерть після сповіщення військкоматом або військовою частиною про загибель військовослужбовця.

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