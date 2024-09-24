Кабмін спростив процедуру виплат сім’ям загиблих захисників — Finance.ua
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Кабмін спростив процедуру виплат сім’ям загиблих захисників

Особисті фінанси
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Кабмін спростив процедуру виплат сім’ям загиблих захисників
Кабмін спростив процедуру виплат сім’ям загиблих захисників
Кабінет Міністрів спростив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності військових внаслідок війни.
Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Зокрема, передбачено, що заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги.
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При цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Встановлено також, що рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів, а кошти одноразової грошової допомоги будуть перераховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.
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Постановою визначаються повноваження Мінветеранів щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, координації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів надання адміністративних послуг.
Як додав народний депутат Олексій Гончаренко, цю постанову Кабмін ухвалив відповідно до закону, який набув чинності ще 4 квітня.
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Нагадаємо, уряд затвердив Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях.
В Україні існують програми, завдяки яким є процедура забезпечення житлом військовослужбовців, а також членів їхніх сімей, які не мають власної нерухомості. Серед таких програм є кредитні програми, пільги та компенсації та надання земельних ділянок.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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