Уряд визначив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій — Finance.ua

Уряд визначив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій Вчора 11:44 — Казна та Політика

Уряд визначив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій

Уряд затвердив Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі

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«Затверджено Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях. Порядок визначає процедуру надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій особам, які у період воєнного стану під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, брали участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях», — написав Мельничук.

Він повідомив, що статус учасника бойових дій надаватиметься в автоматичному режимі особам, зазначеним в абзаці першому пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (крім військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) СБУ та осіб, які входять до складу розвідувальних органів), які брали участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях, незалежно від тривалості виконання таких завдань.

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«Визначено перелік, умови та критерії відомостей, що вносяться до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, для забезпечення надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій», — уточнив Мельничук.

Як повідомлялося, Верховна Рада на пленарному засіданні 23 квітня прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Укрінформ За матеріалами:

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