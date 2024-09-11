Уряд визначив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій — Finance.ua

Уряд визначив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій
Уряд затвердив Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
«Затверджено Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях. Порядок визначає процедуру надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій особам, які у період воєнного стану під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, брали участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях», — написав Мельничук.
Він повідомив, що статус учасника бойових дій надаватиметься в автоматичному режимі особам, зазначеним в абзаці першому пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (крім військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) СБУ та осіб, які входять до складу розвідувальних органів), які брали участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях, незалежно від тривалості виконання таких завдань.
«Визначено перелік, умови та критерії відомостей, що вносяться до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, для забезпечення надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій», — уточнив Мельничук.
Як повідомлялося, Верховна Рада на пленарному засіданні 23 квітня прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.
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