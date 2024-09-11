Уряд визначив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій — Finance.ua
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Уряд визначив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій

Казна та Політика
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Уряд визначив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій
Уряд визначив порядок автоматичного надання статусу учасника бойових дій
Уряд затвердив Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
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«Затверджено Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях. Порядок визначає процедуру надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій особам, які у період воєнного стану під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, брали участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях», — написав Мельничук.
Він повідомив, що статус учасника бойових дій надаватиметься в автоматичному режимі особам, зазначеним в абзаці першому пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (крім військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) СБУ та осіб, які входять до складу розвідувальних органів), які брали участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях, незалежно від тривалості виконання таких завдань.
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«Визначено перелік, умови та критерії відомостей, що вносяться до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, для забезпечення надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій», — уточнив Мельничук.
Як повідомлялося, Верховна Рада на пленарному засіданні 23 квітня прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.
За матеріалами:
Укрінформ
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