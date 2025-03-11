ПриватБанк оновлює мобільний застосунок Приват24: які функції будуть доступні — Finance.ua
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ПриватБанк оновлює мобільний застосунок Приват24: які функції будуть доступні

Фінтех і Картки
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ПриватБанк оновлює мобільний застосунок Приват24: які функції будуть доступні
ПриватБанк оновлює мобільний застосунок Приват24: які функції будуть доступні
ПриватБанк оновив мобільний застосунок Приват24. Запуск матиме декілька важливих етапів і стартує зі зміни дизайну та інклюзивних можливостей головного екрану.
Про це повідомив заступник голови правління банку Маріуш Качмарек, передає пресслужба фінустанови.
«Головними ініціаторами всіх змін у Приват24, звісно, є наші клієнти. Ми щодня отримуємо пропозиції від користувачів щодо впровадження нових можливостей Приват24 для зручності користування тим або іншим сервісом, — говорить Маріуш Качмарек. — Ми починаємо процес оновлення зі змін у дизайні мобільного застосунку та впровадження нової концепції головного екрану».
Зазначається, що новий дизайн Приват24 побудований на сучасних принципах юзабіліті, інклюзивності та є результатам глибинного аналізу клієнтського досвіду та відгуків учасників програми бета-тестування.
Окрім оновленого дизайну, серед основних нововведень:
  • головний екран буде більш персоналізованим — улюблені сервіси та шаблони платежів будуть доступні відразу;
  • баланс та реквізити карток тепер можна побачити одразу після відкриття додатка;
  • поповнення карткового рахунку стане зручнішим: через Apple Pay, Google Pay, власну картку, картку іншого банку або за номером IBAN;
  • програма лояльності «Привіт» та сервіс накопичень «Конверти» тепер розміщені на нижній панелі навігації.
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Нагадаємо, раніше ПриватБанк запустив готівковий обмін валют у банкоматах. Нова послуга передбачає: цілодобовий доступ; отримання готівкових гривень одразу після операції, без зарахування на картку; використання готівкового курсу ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок; ліміти до 1000 доларів США або 1000 євро за одну операцію.
Також ПриватБанк цього року зробив доступними інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн, що значно підсилило його позиції на ринку і збільшило обсяг операцій клієнтів з ОВДП. «Цього року ми впевнені, що надамо клієнтам можливість інвестувати в державні цінні папери і через мобільну версію», — розповіла заступниця голови правління банку, CFO Лариса Чернишова.
Як повідомив ПриватБанк, клієнти банку тепер можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів та послуг не тільки в Україні, а і закордоном.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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