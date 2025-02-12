Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП — Finance.ua

Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП Сьогодні 11:33 — Фондовий ринок

Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП

Державний ПриватБанк цього року зробив доступними інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн, що значно підсилило його позиції на ринку і збільшило обсяг операцій клієнтів з ОВДП.

Про це повідомила заступниця голови правління банку, CFO Лариса Чернишова.

«Я особисто користуюся — це дуже зручний застосунок. Щодо мобільної версії, ми працюємо над мобільною версією, і цього року ми впевнені, що надамо клієнтам можливість інвестувати в державні цінні папери і через мобільну версію», — сказала Чернишова на брифінгу в Києві у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

Вона підкреслила, що покращення клієнтського досвіду — це ключовий вектор розвитку банку в 2025 році. «З точки зору збільшення кількості транзакцій, клієнтів, портфелів, доходів», — додала заступниця голови правління.

За її словами, у 2024 році кількість приватних клієнтів банку скоротилася з 18,35 млн до 18,32 млн, тоді як кількість бізнес-клієнтів зросла з 0,88 тис. до 0,91 тис.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк очолив у 2024 році рейтинг первинних дилерів Мінфіну на ринку ОВДП.

Станом на початок грудня 2024 року у власності ПриватБанку були ОВДП на 330,8 млрд грн, тоді як роком раніше — на 255,7 млрд грн.

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