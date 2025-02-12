Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП

Фондовий ринок
49
Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП
Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП
Державний ПриватБанк цього року зробив доступними інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн, що значно підсилило його позиції на ринку і збільшило обсяг операцій клієнтів з ОВДП.
Про це повідомила заступниця голови правління банку, CFO Лариса Чернишова.
Читайте також
«Я особисто користуюся — це дуже зручний застосунок. Щодо мобільної версії, ми працюємо над мобільною версією, і цього року ми впевнені, що надамо клієнтам можливість інвестувати в державні цінні папери і через мобільну версію», — сказала Чернишова на брифінгу в Києві у вівторок, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».
Вона підкреслила, що покращення клієнтського досвіду — це ключовий вектор розвитку банку в 2025 році. «З точки зору збільшення кількості транзакцій, клієнтів, портфелів, доходів», — додала заступниця голови правління.
Читайте також
За її словами, у 2024 році кількість приватних клієнтів банку скоротилася з 18,35 млн до 18,32 млн, тоді як кількість бізнес-клієнтів зросла з 0,88 тис. до 0,91 тис.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк очолив у 2024 році рейтинг первинних дилерів Мінфіну на ринку ОВДП.
  • Станом на початок грудня 2024 року у власності ПриватБанку були ОВДП на 330,8 млрд грн, тоді як роком раніше — на 255,7 млрд грн.
Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Вибрати депозит

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.