ПриватБанк запустив нову послугу: як зняти готівку на касі за кордоном — Finance.ua

ПриватБанк запустив нову послугу: як зняти готівку на касі за кордоном Сьогодні 10:00 — Фондовий ринок

ПриватБанк запустив нову послугу: як зняти готівку на касі за кордоном

Україні, а і закордоном. Як повідомив ПриватБанк , клієнти банку тепер можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів та послуг не тільки в

Про це повідомила пресслужба банку.

Як повідомив Член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, ПриватБанк у співпраці з Mastercard, що це дасть змогу за кордоном знімати готівку без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

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Як зняти

Якщо необхідно отримати готівку, то можна зняти її прямо на касі, а не шукати банкомат.

Здійснюючи покупку в магазині, треба запитати у касира, чи доступна послуга у даній торговій точці.

В яких країнах

Найчастіше знімають готівку на касі:

У Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle.

У Польщі — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka.

— в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великобританії, Австралії.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та безкоштовно замовити міжнародну доставку платіжних карток, послуга вже доступна в 45 країнах світу.

ПриватБанк запустив нову програму підтримки клієнтів, які активно користуються безпечними та зручними переказами коштів за номером телефону. З 15 жовтня до кінця 2024 року кожний грошовий переказ від 150 грн за номером телефону в Приват24 на картку Visa дає можливість клієнтам отримати кешбек від 150 до 15 тис. грн та виграти один з сучасних гаджетів Apple — iPhone 16, MacBook Air чи iPad.

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