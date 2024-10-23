ПриватБанк запустив нову послугу: як зняти готівку на касі за кордоном — Finance.ua
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ПриватБанк запустив нову послугу: як зняти готівку на касі за кордоном

Фондовий ринок
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ПриватБанк запустив нову послугу: як зняти готівку на касі за кордоном
ПриватБанк запустив нову послугу: як зняти готівку на касі за кордоном
Як повідомив ПриватБанк, клієнти банку тепер можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів та послуг не тільки в Україні, а і закордоном.
Про це повідомила пресслужба банку.
Як повідомив Член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, ПриватБанк у співпраці з Mastercard, що це дасть змогу за кордоном знімати готівку без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.
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Як зняти

Якщо необхідно отримати готівку, то можна зняти її прямо на касі, а не шукати банкомат.
Здійснюючи покупку в магазині, треба запитати у касира, чи доступна послуга у даній торговій точці.

В яких країнах

Найчастіше знімають готівку на касі:
  • У Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle.
  • У Польщі — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka.
  • Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великобританії, Австралії.
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Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, клієнти ПриватБанку можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та безкоштовно замовити міжнародну доставку платіжних карток, послуга вже доступна в 45 країнах світу.
  • ПриватБанк запустив нову програму підтримки клієнтів, які активно користуються безпечними та зручними переказами коштів за номером телефону. З 15 жовтня до кінця 2024 року кожний грошовий переказ від 150 грн за номером телефону в Приват24 на картку Visa дає можливість клієнтам отримати кешбек від 150 до 15 тис. грн та виграти один з сучасних гаджетів Apple — iPhone 16, MacBook Air чи iPad.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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