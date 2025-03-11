Уряд виділив 6,3 млн грн на відновлення Охматдиту — Finance.ua
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Уряд виділив 6,3 млн грн на відновлення Охматдиту

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перерозподіл близько 6,3 мільйона гривень для проведення невідкладних робіт у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».
Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Ці кошти будуть спрямовані на здійснення протиаварійних і консерваційних заходів у двох корпусах медичного закладу. Мета — забезпечити безпеку та зберегти важливу інфраструктуру лікарні, яка є ключовою для надання медичної допомоги дітям.
Відновлення «Охматдиту» визначено одним із головних пріоритетів уряду на цей рік. Роботи будуть проводитися поетапно, аби якомога швидше повернути лікарню до повноцінного функціонування.
Крім того, у планах уряду — продовжити активну відбудову інших медичних закладів, зокрема лікарень і амбулаторій, а також модернізацію медичної інфраструктури по всій країні.
За оцінками Світового банку, для повного відновлення медичної галузі України протягом наступного десятиліття знадобиться близько 19,4 мільярда доларів. Уряд постійно працює над залученням фінансування та реалізацією проєктів із відновлення медичних установ.
Пріоритет надається тим закладам, які є життєво важливими для населення, особливо в умовах війни.
Нагадаємо, дитяча лікарня «Охматдит», яка постраждала від російської ракетної атаки 8 липня, частково відновила роботу ще 16 липня 2024 року.
За матеріалами:
ua.news
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