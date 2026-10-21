День фінансів: «Укрпошта Маркет», податкові дедлайни ФОП, розрахунок субсидії

Середа, 21 жовтня. Про нові правила обліку ВПО, охорони праці та відповідальності банків за шахрайство.

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«Укрпошта Маркет»

Укрпошта запустила «Укрпошта Маркет» — сервіс для замовлення повсякденних товарів із безкоштовною доставкою у відділення по всій Україні. Маркетплейс працює в застосунку «Укрпошта 2.0». Щоб зробити покупку, потрібно вибрати товари в застосунку, оплатити замовлення та забрати його у відділенні Укрпошти.

Вклади в банках

Як свідчать дані Національного банку, у вересні обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті збільшився на 1,4% до 1 546,778 млрд гривень. З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 10,6% із 1 398,536 млрд гривень.

💳 Клієнти банків можуть отримувати додаткову вигоду під час покупок за допомогою кешбеку. Водночас деякі банки пропонують партнерські програми із значно більшими відсотками. У новій статті детально розповідаємо про те, як нараховується партнерський кешбек та чому його можна не отримати:

Нові правила відповідальності банків за шахрайство

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк пропонують переглянути підходи до розподілу відповідальності за фінансове шахрайство. Це стосується випадків, коли людина під впливом обману самостійно ініціювала та підтвердила переказ грошей шахраям. Автори документа рекомендують законодавчо визначити механізми розподілу збитків від шахрайства між фінансовими установами, клієнтами та постачальниками технічних послуг.

Коливання валютного курсу

Як свідчить звіт ІЕД, міжнародні резерви Національного банку України у вересні 2026 року зменшилися до $47,1 млрд. На їх скорочення вплинули значні валютні інтервенції регулятора, спрямовані на підтримку гривні. Так, у вересні гривня дещо послабилася щодо долара США, а курс долара перетнув позначку 45 грн. Водночас щодо євро національна валюта зміцнилася.

Нові правила охорони праці

12 жовтня 2026 року Верховна Рада прийняла Закон «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Він має замінити Закон «Про охорону праці» 1992 року та наблизити українське законодавство до європейських стандартів. За порушення правил охорони праці передбачені штрафи, а працівників за певних умов зможуть відсторонювати від роботи або звільняти.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1078 «Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників» та затвердив нові схеми посадових окладів, а також ставки погодинної оплати навчальних занять. Так, з 1 вересня скасували прив’язку до Єдиної тарифної сітки — замість неї з’явилася базова величина 28 885 грн.

Як свідчать результати опитування OLX Робота, кожен четвертий українець продовжує працювати навіть під час червоного рівня загрози, а 37% українців не йдуть в укриття, бо воно далеко або важкодоступне.

Податкові дедлайни ФОП

Фізичним особам — підприємцям варто заздалегідь підготуватися до податкових дедлайнів наприкінці жовтня та в листопаді 2026 року. Зокрема, до 30 жовтня необхідно здійснити окремі податкові платежі, до 9 листопада — подати квартальні декларації та звіти, а до 19 листопада — сплатити єдиний податок і військовий збір ФОП третьої групи.

Розрахунок субсидії

Розмір житлової субсидії залежить від сукупного доходу домогосподарства. Під час розрахунку враховують зарплату, пенсію, соціальні виплати та інші надходження, а період, за який беруть доходи, залежить від часу призначення допомоги. Пенсійний фонд пояснив на прикладах , як розраховується субсидія на опалювальний сезон.

Нові правила обліку ВПО

Із 22 жовтня набуває чинності новий закон, який передбачає зміни в системі обліку внутрішньо переміщених осіб. Водночас раніше видані довідки залишатимуться чинними, тому повторно ставати на облік або замінювати документи не потрібно, попередили в Міністерстві соціальної політики.

Останнім часом у соціальних мережах дедалі частіше можна почути суперечливу інформацію про так звану «заборону на продаж житла». Одні стверджують, що після отримання компенсації за зруйноване житло або житлового ваучера людина взагалі втрачає можливість розпоряджатися своєю нерухомістю. Інші переконані, що будь-яке обтяження означає ризик втрати права власності. За посиланням розповідаємо , що насправді означає заборона відчуження, коли вона виникає, скільки діє та чи однакові правила встановлені для різних державних житлових програм.

За кордоном

Українці, які перебувають у США за програмою тимчасового захисту (Temporary Protected Status, TPS), поки зможуть залишатися в країні та легально працювати. Статус тимчасового захисту дає змогу людям, які вже перебувають у США, залишатися в країні та легально працювати, якщо на їхній батьківщині сталися стихійні лиха, триває збройний конфлікт або виникли інші надзвичайні обставини.

Після переїзду в Польщі необхідно оновити адресу в низці установ і повідомити про зміну місця проживання відповідні організації. Це стосується податкової служби, Управління соціального страхування, роботодавця, банку та постачальників послуг. Крім того, потрібно виконати формальності з реєстрації нового місця проживання — мельдунку.

У Чехії планують щонайменше вдвічі скоротити виплати українцям, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Компромісна пропозиція передбачає зменшення витрат орієнтовно на 4 млрд крон. На сьогодні виплачується 8 млрд крон плюс ще 4 млрд держава сплачує за медичне страхування тим, хто не працює.