0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта запустила маркетплейс із безкоштовною доставкою

402
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
На першому етапі команда проєкту зосередиться на тому, щоб забезпечити українців необхідними товарами протягом зимового періоду.
На першому етапі команда проєкту зосередиться на тому, щоб забезпечити українців необхідними товарами протягом зимового періоду.
Укрпошта запустила «Укрпошта Маркет» — сервіс для замовлення повсякденних товарів із безкоштовною доставкою у відділення по всій Україні. Маркетплейс працює в застосунку «Укрпошта 2.0».
Про це повідомила пресслужба компанії.

Які товари можна замовити

В асортименті «Укрпошта Маркету» представлені продукти харчування та напої, товари для дому, засоби догляду за собою, дитячі товари та продукція для тварин.
Щоб зробити покупку, потрібно вибрати товари в застосунку, оплатити замовлення та забрати його у відділенні Укрпошти. Доставка безкоштовна.

Чому Укрпошта запустила власний маркетплейс

На рішення розвивати онлайн-торгівлю вплинули зміни в купівельній поведінці українців під час війни. Повітряні тривоги обмежують роботу торговельних центрів. У вересні вони скоротили 30,8% робочого часу торговельних центрів. Водночас купівля товарів першої потреби через інтернет не завжди вигідна для споживачів. Наприклад, доставка замовлення на 200 грн може коштувати 80 грн. Через це покупці відкладають придбання товарів або чекають, поки збереться більший кошик.
Місце для вашої реклами
«Укрпошта Маркет» має усунути цей бар’єр завдяки безкоштовній доставці. Покупці зможуть замовляти необхідні товари незалежно від суми покупки.
Читайте також
«Наша конкуренція — не з іншими маркетплейсами. Наша головна конкуренція — з бар’єрами, через які людина сьогодні не може купувати найнеобхідніше», — зазначив СЕО Укрпошти Ігор Смілянський.
Він додав, що маркетплейс не субсидується державою.
«Це суто ринковий проєкт. Такий самий, як, наприклад, Amazon Prime, де є безкоштовна доставка, чи маркетплейси пошти Бразилії, Франції або Об’єднаних Арабських Еміратів», — зазначив Смілянський.

Які можливості маркетплейс відкриває для продавців

Завдяки новому сервісу продавці отримують доступ до мільйонів клієнтів Укрпошти без необхідності створювати власну систему доставки. Це дає змогу навіть невеликим виробникам продавати товари в різних регіонах України.
Для покупців процес замовлення залишається простим: потрібно вибрати товар, оплатити його та отримати у відділенні.

Як розвиватиметься «Укрпошта Маркет»

На першому етапі команда проєкту зосередиться на тому, щоб забезпечити українців необхідними товарами протягом зимового періоду.
Подальший розвиток сервісу залежатиме від потреб покупців. Якщо виникне попит на бюджетніші товари, асортимент розширять. За потреби до каталогу можуть додати й побутову техніку.
Команда не планує визначати детальну стратегію розвитку на кілька років наперед. Натомість вона має намір орієнтуватися на актуальні запити клієнтів і відповідно коригувати пропозицію.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems