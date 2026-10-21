Укрпошта запустила маркетплейс із безкоштовною доставкою

На першому етапі команда проєкту зосередиться на тому, щоб забезпечити українців необхідними товарами протягом зимового періоду.

Укрпошта запустила «Укрпошта Маркет» — сервіс для замовлення повсякденних товарів із безкоштовною доставкою у відділення по всій Україні. Маркетплейс працює в застосунку «Укрпошта 2.0».

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Які товари можна замовити

В асортименті «Укрпошта Маркету» представлені продукти харчування та напої, товари для дому, засоби догляду за собою, дитячі товари та продукція для тварин.

Щоб зробити покупку, потрібно вибрати товари в застосунку, оплатити замовлення та забрати його у відділенні Укрпошти. Доставка безкоштовна.

Чому Укрпошта запустила власний маркетплейс

На рішення розвивати онлайн-торгівлю вплинули зміни в купівельній поведінці українців під час війни. Повітряні тривоги обмежують роботу торговельних центрів. У вересні вони скоротили 30,8% робочого часу торговельних центрів. Водночас купівля товарів першої потреби через інтернет не завжди вигідна для споживачів. Наприклад, доставка замовлення на 200 грн може коштувати 80 грн. Через це покупці відкладають придбання товарів або чекають, поки збереться більший кошик.

«Укрпошта Маркет» має усунути цей бар’єр завдяки безкоштовній доставці. Покупці зможуть замовляти необхідні товари незалежно від суми покупки.

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«Наша конкуренція — не з іншими маркетплейсами. Наша головна конкуренція — з бар’єрами, через які людина сьогодні не може купувати найнеобхідніше», — зазначив СЕО Укрпошти Ігор Смілянський.

Він додав, що маркетплейс не субсидується державою.

«Це суто ринковий проєкт. Такий самий, як, наприклад, Amazon Prime, де є безкоштовна доставка, чи маркетплейси пошти Бразилії, Франції або Об’єднаних Арабських Еміратів», — зазначив Смілянський.

Які можливості маркетплейс відкриває для продавців

Завдяки новому сервісу продавці отримують доступ до мільйонів клієнтів Укрпошти без необхідності створювати власну систему доставки. Це дає змогу навіть невеликим виробникам продавати товари в різних регіонах України.

Для покупців процес замовлення залишається простим: потрібно вибрати товар, оплатити його та отримати у відділенні.

Як розвиватиметься «Укрпошта Маркет»

На першому етапі команда проєкту зосередиться на тому, щоб забезпечити українців необхідними товарами протягом зимового періоду.

Подальший розвиток сервісу залежатиме від потреб покупців. Якщо виникне попит на бюджетніші товари, асортимент розширять. За потреби до каталогу можуть додати й побутову техніку.