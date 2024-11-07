День фінансів: Україна готується відкрити небо, терміни оформлення паїв, кількість економічно неактивних українців — Finance.ua

День фінансів: Україна готується відкрити небо, терміни оформлення паїв, кількість економічно неактивних українців Сьогодні 17:45

Четвер, 7 листопада. Принцип «воюй або працюй» уже почав діяти, водночас наразі близько 8 мільйонів українців економічно неактивні.

Україна готується відкрити небо. Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон повідомив , що польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — відновляться до кінця січня 2025 року. Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 так само, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

Воюй або працюй. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив , що принцип «воюй або працюй» уже почав діяти: більшість повісток у першу чергу отримали ті військовозобов’язані, які не платять податки. Шмигаль уточнив, що лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють.

Він також додав , що уряд після аудиту запровадить чіткіші параметри визначення критичності підприємств і необхідності бронювання працівників.

Дефіцит на ринку праці. У Мінекономіки У Мінекономіки повідомили , що дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це, згідно з опитуваннями, є головною проблемою бізнесу зараз. Україні наразі потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників на ринку праці. І при цьому близько 8 мільйонів українців економічно неактивні.

Найбільший пакет санкцій з початку року. Велика Британія Велика Британія запровадила 56 нових санкцій у межах найбільшого пакету проти росії з травня 2023 року. Сьогоднішні заходи стосуються постачання важливого обладнання для військової машини рф і викривають корупційну діяльність російських військових угруповань в Африці.

Терміни оформлення паїв. В Україні продовжать терміни оформлення права власності на земельні ділянки власниками невитребуваних земельних паїв до 2028 року. Відповідний закон В Україні продовжать терміни оформлення права власності на земельні ділянки власниками невитребуваних земельних паїв до 2028 року. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

«Чудова телефонна розмова» з Трампом. Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив , що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості. Зеленський додав, що разом із Трампом вони домовилися підтримувати тісний діалог та «розвивати нашу співпрацю».

Хто б що не казав, а Штати досі залишаються супердержавою, від позиції якої залежить світовий порядок. Цілком очевидно, що обрання Трампа потягне за собою зміни як у внутрішній, так і у зовнішній політиці США. У новій статті Finance.ua розповість про те, як це вплине на економіку, НАТО та Україну:

Примусовий продаж облігацій населенню. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу. За його словами, досвід деяких країн, які проходили через великі війни, свідчить, що одних ринкових стимулів для мобілізації внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки і оборони може бути недостатньо.

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, чому долар захопив світ:

Доставка закордонного паспорта до будь-якої країни. Українці можуть замовити доставку закордонного паспорта з України за фіксовану ціну. МЗС України та Укрпошта завершили перший етап співпраці. Єдина ціна доставки закордонного паспорта до будь-якої країни світу Українці можуть замовити доставку закордонного паспорта з України за фіксовану ціну. МЗС України та Укрпошта завершили перший етап співпраці. Єдина ціна доставки закордонного паспорта до будь-якої країни світу тепер становить 6 доларів США + 10 грн ПДВ.

Ціни на квартири. За даними Dim. ria, у жовтні За даними Dim. ria, у жовтні на ринку вторинного житла збільшилась кількість пропозицій у Києві, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. На первинному ринку містом з найдорожчим житлом лишається Київ: у жовтні власники пропонували покупцям заплатити за однокімнатну квартиру у середньому $83,7 тис.

Рівень добробуту українців. Як свідчить опитування Центру Разумкова, станом на вересень 2024 року 31,1% українців оцінювали Як свідчить опитування Центру Разумкова, станом на вересень 2024 року 31,1% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 49,6% ˗ як не поганий і не добрий, 16,3% ˗ як добрий. Більше половини українців восени 2024 року основним джерелом доходів називають заробітну плату (54,4%). Частка тих, хто живе за рахунок пенсій та соціальних виплат, становить 28,7%.

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Міста з найкращим економічним кліматом. Харків, Вінниця та Луцьк, на думку українців, змогли Харків, Вінниця та Луцьк, на думку українців, змогли найкраще адаптувати свою економіку до викликів повномасштабної війни, а ось Полтава, Кропивницькій та Запоріжжя пасуть задніх. При цьому Харків на думку громадян з точки зору економіки навіть більш пристосований, ніж Київ.

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