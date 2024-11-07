Українці назвали джерела доходів — Finance.ua

Українці назвали джерела доходів
Більше половини українців восени 2024 року основним джерелом доходів називають заробітну плату (54,4%). Ця частка збільшилася в порівнянні з 2021 роком, коли вона становила 50,1%.
Про це повідомляєється в презентації опитування Центру Разумкова на Youtube.
Частка тих, хто живе за рахунок пенсій та соціальних виплат, становить 28,7%.
Ще 2,5% відповіли, що живуть за рахунок запасів від роботи у підсобному господарстві, на земельній ділянці, 2,7% за рахунок побічних приробітків. Доходи від підприємництва вказали 2% опитаних.
Відмовилися від відповіді 7,5% респондентів.
Як зазначив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко, серед людей пенсійного віку 11,5% відповіли, що живуть переважно за рахунок зарплати. А загалом серед людей пенсійного віку (старше 60 років) відповіли, що вони працюють.
Опитування проведене Центром Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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