Українці можуть замовити доставку закордонного паспорта з України за фіксовану ціну — МЗС
Українці можуть замовити доставку закордонного паспорта з України за фіксовану ціну.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
«МЗС України та Укрпошта завершили перший етап співпраці, спрямованої на покращення консульських послуг для наших громадян у різних куточках світу. Відтепер, за Меморандумом, підписаним у серпні цього року, кожен українець, що очікує на виготовлення закордонного паспорта, може скористатися новою послугою — швидким та доступним замовленням доставки документа з України за фіксовану ціну», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що Укрпошта розробила платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлюють дипломатичні установи України.
«Завдяки електронній марці з QR-кодом ви зможете оплатити доставку у будь-який час і в будь-якій точці світу. Потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти», — пояснюють у міністерстві.
Єдина ціна доставки закордонного паспорта до будь-якої країни світу — 6 доларів США + 10 грн ПДВ.
Як це працюватиме?
Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти.
Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.
Нагадаємо, в серпні цього року у МЗС повідомили, що громадяни України за кордоном отримають сервіс доставки документів, передусім закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями. МЗС та Укрпошта уклали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проєктів у сфері міжнародних поштових відправлень. Планувалось, що новий сервіс доставки паспортів запрацює у вересні. Раніше така послуга коштувала $70-$100.
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