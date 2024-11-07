Після аудиту Кабмін запровадить чіткіші параметри критичності підприємств і бронювання працівників — Шмигаль Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Після аудиту Кабмін запровадить чіткіші параметри критичності підприємств і бронювання працівників — Шмигаль

Уряд України після аудиту запровадить чіткіші параметри визначення критичності підприємств і необхідності бронювання працівників.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

«Наразі ми проводимо аудит критичності підприємств. На жаль, параметри, які існують на сьогодні, дали можливість ввести фрод. Влітку ми це побачили, проводимо інвентаризацію. Закінчимо її швидше, ніж до 15 листопада, і запровадимо абсолютно прозорі, чіткі, однозначні, без суб’єктивізму, параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему, ту постанову, яка є, але вони дадуть можливість чіткіше визначати критичність підприємств і необхідність бронювання тих чи інших працівників», — сказав Шмигаль.

Він додав, що доки триває аудит, бронювання може бути продовжено тим, у кого воно закінчується, тим, хто був заброньований до 31 травня 2024 року.

Як приклад майбутніх змін глава уряду навів положення про зарплату, зокрема, планують запровадити норму не середньої зарплати в регіоні, а встановити конкретну мінімальну суму, яка дасть змогу бронювати людей.

«Плюс якісь інші параметри, які не передбачають можливості люфту. Бо саме в цих можливостях люфту і проявився фрод, який влітку призвів до аномальної кількості бронювань. Коли ми провели перший аудит, то побачили, що забронювалися люди, які платять податки із заробітної плати, меншої за мінімальну, які не оновили своїх даних. Такі моменти необхідно виключити», — додав він.

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Прем’єр наголосив, що це питання дуже чутливе, оскільки необхідно знайти баланс між економікою, яка працює, і потребами Сил оборони.

«Потрібно, щоб ключові фахівці могли працювати, і потрібні ротації тих, хто вже більше 2,5 років, а хтось і більше, захищає нашу державу на передовій», — додав він.

Прем’єр також зазначив, що хотілося б запровадити економічне бронювання, але, за його словами, військові й ті, хто на передовій, сприймають його не дуже добре.

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