Призупинення бронювання у Дії: у Мінцифрі розповіли, чого очікувати після проведення аудиту — Finance.ua

Призупинення бронювання у Дії: у Мінцифрі розповіли, чого очікувати після проведення аудиту Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Призупинення бронювання у Дії: у Мінцифрі розповіли, чого очікувати після проведення аудиту

Після завершення проведення аудиту на підставі його результатів Кабмін буде приймати рішення про те, як послуга з бронювання в Дії буде працювати далі.

Про це, а також про те, як за необхідністю буде проводитися розбронювання, повідомила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерія Ткач під час брифінгу.

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Її запитали, чи відновиться можливість бронювання через Дію після 15 листопада.

«Мінцифра працює відповідно до рішень уряду. Було рішення уряду призупинити цю послугу на час проведення аудиту. Мінцифра рішення ці виконує. Тобто зараз послуга не працює для бронювання нових співробітників, і проводиться аудит. Щойно аудит буде завершено, будуть результати, і на підставі цих результатів уряд буде приймати рішення про те, як ця послуга буде працювати далі», — відповіла Ткач.

Вона зазначила, що Мінцифра очікує рішення уряду та рішення Мінекономіки.

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«Але сподіваємося, що послуга буде в майбутньому доступна, тому що вона спростила життя багатьом підприємцям, і ця послуга дійсно в декілька кліків дає можливість забронювати унікального співробітника підприємства, якщо компанія критично важлива. Тому зараз ми очікуємо завершення аудиту, результатів аудиту, і якщо це буде необхідно, ми готові взяти участь в тому, щоб ще більше спростити цей сервіс, можливо, додати новий функціонал», — додала вона.

Також Ткач нагадала, що було прийняте протокольне рішення уряду щодо тих працівників, які були заброньовані до 31 травня.

«Їм була надана можливість продовжити бронювання, але онлайн це не передбачено, тому це процедура по 76 постанові, тобто через Мінекономіки. На порталі „Дія“ це недоступно», — сказала Ткач.

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Окрім того, вона зазначила, що портал Дія сприяє прозорості.

«Ми реалізовуємо функціонали на порталі Дія за результатами аудиту, якщо у підприємства буде скасоване рішення про критичність, то такі рішення будуть вноситися в єдиний перелік, і за поданням таких рішень, ті особи, які були забороньовані в цих підприємствах, будуть розброньовуватися автоматично. Як швидко бронюється, так швидко розброньовується. Тут все прозоро, чітко, згідно з права», — розповіла вона.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що послугу бронювання працівників від мобілізації в «Дії» тимчасово закрито. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов’язаних, після чого сервіс планують відновити.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, за якою в Україні проведуть повторну перевірку на критичність підприємств, які мають право на бронювання своїх працівників.

УНН За матеріалами:

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