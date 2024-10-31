Мінекономіки спростувало інформацію про 1,5 млн заброньованих працівників — Finance.ua

Мінекономіки спростувало інформацію про 1,5 млн заброньованих працівників Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Мінекономіки спростувало інформацію про 1,5 млн заброньованих працівників

Цифра у 1,5 млн заброньованих працівників, яка фігурувала в пресі, не відповідає дійсності. В Україні на піку було 950 000 «унікальних заброньованих».

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказала перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Коли зʼявилось бронювання через «Дію» в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді, пояснила Свириденко.

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«Станом на кінець жовтня маємо 906 000 заброньованих», — зазначила вона.

За словами міністерки, головне, щоб бронювання отримували лише ті, хто справді має на це право.

«Тому важливо додати прозорості та систематизації підходам до критеріїв», — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, 17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша.

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Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих.

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