​Збільшення виплат при народженні дитини — законопроєкт Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

​Збільшення виплат при народженні дитини — законопроєкт

Сьогодні допомога при народженні дитини нині в Україні становить 41 280 гривень.

Одноразово виплачується 10 320 гривен.

Решту суми отримують по 860 гривень протягом 36 місяців.

Що пропонує законопроєкт

Прив’язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Одноразову виплату — 25 прожиткових мінімумів.

Решту допомоги виплачувати протягом 3 років рівними частинами.

Нагадаємо, послугу надають онлайн та офлайн.

Онлайн

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики за посиланням. Для цього вам знадобиться електронний підпис.

Якщо ви не маєте електронного підпису, зверніться до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. Докладніше про те, що таке електронний підпис, читайте в матеріалі від Міністерства цифрової трансформації.

Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису.

Офлайн

Офлайн послугу можна отримати в органах соціального захисту чи в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання. Для цього потрібно надати такі документи:

заяву одного з батьків;

паспорт одного з батьків чи інший документ, який посвідчує особу;

податковий номер (РНОКПП);

довідку про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

документи, які засвідчують народження дитини (якщо дитина народилася за межами України).

Опікуни, окрім зазначених документів, подають також копію рішення суду про усиновлення чи встановлення опіки.

Якщо вам терміново потрібні гроші ви можете їх отримати на карту.

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