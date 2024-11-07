Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати військові облігації населенню — Finance.ua

Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати військові облігації населенню Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати військові облігації населенню

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.

Таку ідею чиновник висунув у своєму Telegram-каналі, назвавши її «першою спробою, публічно обговорити це складне питання».

За його словами, досвід деяких країн, які проходили через великі війни, свідчить, що одних ринкових стимулів для мобілізації внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки і оборони може бути недостатньо.

«В тому ж Ізраїлі, який у нас прийнято розглядати як взірець країни, що більше 70 років успішно обороняється від переважаючих сил країн- супротивників, у 70-рр. минулого століття було запроваджено низку обов’язкових накопичувальних схем, в т. ч. для фінансування зростаючих безпекових витрат. Одним з таким інструментів була довгострокова обов’язкова військова позика (defense loan)», — зазначає Гетманцев.

Умови на яких вона розміщувалась:

На купівлю військових облігацій в обов’язковому порядку йшло 7% від оподаткованого доходу робітника, самозайнятого, доходу підприємства.

робітника, самозайнятого, доходу підприємства. Ставка доходності — 5%, дохід за облігаціями не оподатковувався.

Тіло позики додатково індексувалось на індекс вартості життя.

Перші позики (від 1970 року) мали бути погашені у 1986 році, 12 рівними місячними платежами.

Відсотки сплачувались рівними траншами кожні 3 роки починаючи з жовтня 1977 року.

За словами Гетманцева, обов’язкова військова позика, яка проіснувала трохи більше 5 років, стала важливим джерелом фінансування військових зусиль Ізраїлю у період до війни Судного дня (1973) і перші роки після неї.

Чи можна це запровадити в Україні?

Нардеп каже, що питання, чи може подібна обов’язкова накопичувальна схема запроваджена в Україні (виключно на військовий час і виключно на фінансування сил безпеки і оборони) — є глибоко політичною, суспільною і професійною дискусією.

«Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраілі). Утім звісно — це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких — хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій», — йдеться у повідомленні.

Тому Данило Гетманцев вважає, що на стороні державних банків «маємо перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій» на основі індивідуальних планів, які мають розробити Мінфін та НБУ.

«Поборникам ліберальних ідей відповім одразу, що не вважаю такі пропозиції адекватними для мирного часу. Утім війна продовжується, і скільки вона триватиме ніхто не знає. Незалежно від результатів виборів у США, зовнішньої підтримки, мусимо нарощувати додаткові внутрішні джерела фінансування військових зусиль», — підсумував Гетманцев.

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