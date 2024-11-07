Як українці оцінюють рівень свого добробуту: результати опитування — Finance.ua
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Як українці оцінюють рівень свого добробуту: результати опитування

Особисті фінанси
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Як українці оцінюють рівень свого добробуту: результати опитування
Як українці оцінюють рівень свого добробуту: результати опитування
Станом на вересень 2024 року 31,1% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 49,6% ˗ як не поганий і не добрий, 16,3% ˗ як добрий.
Про це свідчить опитування Центру Разумкова.
У порівнянні з червнем поточного року частка тих, хто заявляє про поганий стан добробуту, скоротилася з 37% до 31%. Крім того, ці цифри кращі за показники довоєнного 2021 року.
Як українці оцінюють рівень свого добробуту: результати опитування
У вересні 12,2% заявили, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти
Ще 35,8% повідомили, що вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей.
Крім того, 40,7% сказали, що у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.
Можуть собі дозволити придбати практично все, що хочуть, 0,5% респондентів.
Як українці оцінюють рівень свого добробуту: результати опитування
Приблизно рівними серед громадян є частки тих, хто відповідає, що при купівлі продуктів харчування частіше намагаються купувати найдешевші продукти, менше зважаючи на їх якість (44%), і тих, хто частіше дозволяє собі купувати більш якісні (більш корисні чи смачні) продукти, навіть якщо вони дорожчі (45%).
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Останні становлять лише 15% серед тих, хто відповідає, що «ледве зводять кінці з кінцями» і 81% серед тих, хто відповідає, що «живуть забезпечено».
Опитування проведене Центром Разумкова з 20 до 26 вересня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
РБК-Україна
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